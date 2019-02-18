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İstanbul Haberleri: Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL HABERLERİ

Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

DHA
18.02.2019 - 12:46Son Güncelleme :
DHA

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

(FOTOĞRAFLI)
 

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İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının İstanbul ilinden Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Şubat 2019 tarihinde saat 12 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da haberi güncellenecektir.

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