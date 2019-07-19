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İstanbul Haberleri: Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

İSTANBUL HABERLERİ

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

DHA
19.07.2019 - 19:19Son Güncelleme :
Beşiktaştan Orkan Çınar açıklaması
DHA

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı. Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından futbolcumuz Orkan Çınar'ın çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) grade 2 zorlanması tespit edilmiştir. Orkan Çınar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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