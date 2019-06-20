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İstanbul Haberleri: Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı

İSTANBUL HABERLERİ

Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı

DHA
20.06.2019 - 19:20Son Güncelleme :
DHA

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde ücretsiz olarak kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzaladığı Fedor Kudriashov'un sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Rus futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 8 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti.

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İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının İstanbul ilinden Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 19 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı haberi güncellenecektir.

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