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İstanbul Haberleri: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76

İSTANBUL HABERLERİ

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76

DHA
17.06.2019 - 22:08Son Güncelleme :
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76
DHA

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal
ANADOLU EFES: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan Birsen
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 9, Datome 2, Sinan Güler 2
1'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 39-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5'inci maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.
Serinin 6'ncı maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanması halinde ise seri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci ve son maça taşınacak.

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İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının İstanbul ilinden Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2019 tarihinde saat 22 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 86-76 haberi güncellenecektir.

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