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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)
17.10.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 3 minibüsten 126 kaçak göçmen çıktı

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Diyarbakır'da 3 minibüsten 126 kaçak göçmen çıktı
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DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Düzenlenen son operasyonda 3 minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak yakalandı.

OPERASYON kapsamında gözaltına alınan 6 insan taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin 1 ay önce yola çıktıkları İran’dan yürüyerek Tatvan'a geldikleri, insan tacirlerine kişi başı bin dolar ödedikleri belirlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İzmir Karaburun'da denizde, Menderes'te de karayolunda meydana gelen kaçak göçmen facialarının ardından, tüm ekiplere, "Tek bir göçmen ilimizden çıkmayacak" talimatı verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri de insan tacirlerine ve kaçak göçmenlere yönelik uygulama ve denetimlerini sıklaştırdı.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPIYORLARDI
Ekipler, 3 minibüsün insan kaçakçılığı için kullanıldığını belirledi. Minibüslerin geçmeyi planladığı cadde üzerinde önlem alındı. Ancak yol üzerindeki polis ekiplerini gören minibüs sürücüleri, kaçmak istedi. Başlayan kovalamaca sırasında aşırı hız yapan 3 minibüs de kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Polisin kovalamaca sonunda durdurduğu minibüslerden, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak göçmen çıktı.

6 İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
İnsan kaçakçısı 6 şüpheli de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zülfü Ç., Mehmet Ş.G., İsmet K., Mehmet S. D., Adem D. ve Mehmet Ş. A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR VERMİŞLER
Tek tek ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin 1 ay önce İran'dan yürüyerek yola çıktıkları, önce Tatvan'a buradan da Diyarbakır'a geldikleri belirlendi. İstanbul'a gelmeyi planlayan kaçak göçmenlerin insan tacirlerine kişi başı bin dolar verdikleri ortaya çıktı. İnsan kaçakçılarının da Tatvan’daki patates tarlalarına çalışmaya giden işçileri götürdükleri dönüşte ise kaçak göçmenleri aldıkları tespit edildi.

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