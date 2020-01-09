Yerli otoya evde tanıtım

BTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Hürriyet Bursa’ya özel açıklamalarda bulundu. TOGG tarafından hayata geçirilen yerli araç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Matlı, Türkiye genelindeki 81 ilin bu projeye talip olduğunu ancak Bursa’nın tercih edildiğini hatırlattı. Ana şartlar değerlendirildiğinde bu işin matematiğinde doğru olanın tercih edildiğini dile getiren Matlı, süreç ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Kocaeli, Sakarya’dan 3 tane mevcut yere bakıldı. 3 yer arasında liman, ihracat, çıkış noktası ve yan sanayi ile entegre olma açısından en doğru yer Gemlik olarak belirlendi. İşin doğrusu Gemlik’ti. Kimin ne yaptığı ile ilgili basında birçok haber çıktı. Bu saatten sonra benim için önemli olan TOGG’u Bursa ile bütünleştirmek. Devlet belli imkanları verdi ama burası özel sektör şirketi. Bu saatten sonra 5 babayiğit, odalar birliği ile beraber 6 babayiğidin yapacağı süreçler konusunda devlet irade koyuyor. Destek de veriyor. İş dünyası da bunu yapmak istiyor.”

BİRLEŞTİREN PROJE OLDU

En mutlu olduğu noktalardan birisinin toplumsal mutabakatın sağlanması olduğunu dile getiren Matlı, “TOBB adına söylüyorum, beni en çok mutlu eden Türk toplumu olarak tek mutabakat oranı yüksek olduğu proje. İşin başka bir yönünden bakıyorum. Toplumun ayrışması diye bir şeyden bahsediliyor ama demek ki toplum birleşebiliyor. Bu otomobil, toplumu birleştirdi ve toplum da bunu kabul etti. O zaman iş dünyası olarak toplumun istediği en güzel arabayı vaktinde teslim etmemiz lazım” diye konuştu.

ALTINI DOĞRU DOLDURMALIYIZ

Yerli otomobil ile ilgili kamuoyunda anketler yapıldığı anımsatan Matlı, projeyi destekleme ve satın alma oranının yüksek olduğunun hatırlatarak, sosyal medyada da çok fazla paylaşım yapıldığını kaydetti. Toplumun otomotiv konusunda birleştiğinin altını çizen Matlı, “Bunun altını iş dünyası olarak doğru doldurmamız lazım. Bu başarı hikayelerinin yenilerini ilan etmeliyiz” şeklinde konuştu.

BURSA EV SAHİPLİĞİNDE OLACAK





FARKLI BİR ARAÇ TEKNOLOJİSİ

YENİ BİR DEVRİM

Karlı bir projenin hayata geçeceğini dile getiren Matlı, AB ülkelerine satılmasında da bir sıkıntı olmayacağını vurguladı. Araçların çok güzel olduğunu ve pahalı olmayacağını savunan Matlı, yeni bir devrimden bahsedildiğini belirterek, “İyi bir proje olacağını düşünüyorum. Şehrin karlı çıkmasından yanayım. Odalar birliği de bu şehir de bu projeyi yapar. Burası Anadolu şehri ama başka bir şehir” diye konuştu.

NAÇİZANE BİR HEDİYE

Destek için aracın ilk montunun kendisine hediye edildiğini söyleyen Matlı, “Tanıtım haricinde hiçbir oda başkanında bu montu göremezsiniz. Odalar birliğinin verdiği desteği göstermek için küçük naçizane bir hediyesi oldu. İki tane daha istedim. Gemlik’teki gerçek sahiplerine teslim ettim” dedi.