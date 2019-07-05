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Merkez Haberleri: Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de

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Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de

DHA
05.07.2019 - 20:36Son Güncelleme :
DHA

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Enes Ünal ile bir yıl daha anlaşmaya vardı.
Futbol yaşantısını İspanya'da sürdüren milli futbolcu Enes Ünal, önümüzdeki sezon da Real Valladolid formasını giyecek. Bonservisi Villareal'de bulunan 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Valladolid formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol attı, 3 asist kaydetti. Real Valladolid Kulübü anlaşmayı sosyal medya hesabından taraftarlarına duyurdu.

(FOTOĞRAFLI)

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Merkez haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Merkez ilinden Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 20 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de haberi güncellenecektir.

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