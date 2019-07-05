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Merkez haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Merkez ilinden Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 20 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de haberi güncellenecektir.