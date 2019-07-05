Enes Ünal, bir yıl daha Real Valladolid'de

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Enes Ünal ile bir yıl daha anlaşmaya vardı.
Futbol yaşantısını İspanya'da sürdüren milli futbolcu Enes Ünal, önümüzdeki sezon da Real Valladolid formasını giyecek. Bonservisi Villareal'de bulunan 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Valladolid formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol attı, 3 asist kaydetti. Real Valladolid Kulübü anlaşmayı sosyal medya hesabından taraftarlarına duyurdu.
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