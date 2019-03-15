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Antalya Haberleri: Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü

ANTALYA HABERLERİ

Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü

DHA
15.03.2019 - 10:13Son Güncelleme :
DHA

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYASPOR forması giyen Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan vefat etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da oynayan Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan, MS (Multiple Skleroz) hastalığından dolayı 2 yıldır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun annesinin cenazesi bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verilecek.
Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Nermin Özkan'a Allah'tan rahmet, futbolcumuz Serdar Özkan, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

(FOTOĞRAFLI)

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Antalya haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Antalya ilinden Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mart 2019 tarihinde saat 10 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü haberi güncellenecektir.

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