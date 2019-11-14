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Ankara Haberleri: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

ANKARA HABERLERİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Hürriyet Haber
14.11.2019 - 09:43 |Son Güncelleme :

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.

Hürriyet Haber

Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde, 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için, uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. AA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor haberi güncellenecektir.

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