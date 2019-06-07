Zorlu mücadelede destek olalım

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Sokak hayvanlarının yaz aylarında zorlu bir mücadele verdiğini belirten Pehlivan, “Herkesin kendi mahallesindeki köpeklere, kedilere, kuşlara sahip çıkması gerekiyor. Böylelikle dışarıdan, tanımadıkları hayvanların gelmesini engellemeleri lazım” dedi. “Sokakta yaşayan canlar için kapınızın önünde bir kap su ve yemek bulundurun” çağrısında bulunan Pehlivan, şunları söyledi:

KİLOMETRELERCE YÜRÜYORLAR

“Büyük bir hevesle alınan hayvanlar, daha sonra çeşitli bahanelerle sokağa bırakılıyor. Sokak hayvanları yazın sıcağında, şehirde su bulamıyor. Bizim bu durumun önüne geçmemiz lazım. Hayvanlar bir lokma yemek, biraz su bulabilmek için 40 kilometre yürüyebiliyor. Sıcaktan sersemleşen hayvanlara da bu sefer araba çarpıyor, ölüyorlar. Can dostlarımızı bunlardan korumak adına kendi mahallemizdeki hayvanlara sahip çıkmamız yeterli olur.

ONLAR İÇİN HERKES BİR ŞEYLER YAPABİLİR

Hayvanlar için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu belirten Pehlivan, “Artan yemeklerinizi düzgün ve temiz bir şekilde kaba koyup sokak hayvanlarıyla paylaşabilirsiniz. Kapınızın önüne bir kap su koyabilirsiniz. Bu şekilde sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkacaktır” dedi.