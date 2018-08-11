Zordaki aileye Keçiören Belediyesi sahip çıktı

Hürriyet Ankara’nın dün ‘Çocukları için çırpınıyor’ manşetiyle gündeme getirdiği, tüberozskleroz ve epilepsi hastalıkları ile mücadele eden 17 yaşındaki Zeynep ve 12 yaşındaki Sinem için anne Özlem Dur’un yardım çığlığını Keçiören Belediyesi duydu. Dur ve iki kızı, Bağlum’da oturdukları gecekondudan kentsel dönüşüm nedeniyle Bademlik’e taşınmak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetinden yararlanan Dur’un engelli iki kızı, adres değişikliği nedeniyle 2006’dan beri tedavi gördükleri Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nden aldıkları evde tedavi hizmeti, Dışkapı’daki Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Hastanesi’ne yönlendirildi. Anne Dur, kızlarının yeni doktorların takipli hastası olmadığını ve istedikleri tedaviyi alamadıklarını ileri sürerek, “Tek isteğim Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin kapsamına giren bir yere taşınmak, yetkililerden yardım bekliyorum” demişti.

EV BULUNDUĞU ANDA TAŞINACAKLAR

Haberin ardından zor durumdaki ailenin yardımına Keçiören Belediyesi ulaştı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ailenin taşınması için gerekli yardımların yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Şu anda Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir yerde istiyormuş. Arkadaşlarımız aile ile görüştü, istediği yere yakın bir ev bakmaya başladılar. Ev bulunduğu anda taşınacaklar. Kira desteği de yapmıştık daha önce, yine yaparız. Eşyasını da taşıyacağız. İlçe belediyeciliğinde Keçiören Belediyesi zaten örnek bir belediye. Her zaman yoksul vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ve devletimizin diğer kurumlarıyla da işbirliği içinde yardımlarımızı gerçekleşiyor. Zorda olanların üzerinden elimizi hiçbir zaman çekmeyiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz.”