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Ankara Haberleri: Ziyarete kapatıldı

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Ziyarete kapatıldı

Sedat CENİKLİ
19.09.2019 - 15:52Son Güncelleme :

Kentin simgesi Ankara Kalesi, surlarındaki düşme tehlikesine karşı yapılacak korkuluk çalışması sebebiyle ziyarete kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, “Çalışmaların 40 gün içinde tamamlanması planlanıyor” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı ile hazırlanan ‘Ankara Kalesi surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı korkuluk imalatı’ projesini uygulamaya koydu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi Ankara Kalesi, önceki akşam giriş kapısına kilit vurularak ziyarete kapatıldı. Kapıya da ‘Kale surları düşme tehlikesine karşı can güvenliği için korkuluk imalatı yapılana kadar geçici olarak kapatılmıştır’ yazılı tabela asıldı. Çalışmalara henüz başlanmazken, Kale 40 gün kapalı kalacak. 

40 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, “Bu karar, daha önce alınmış ancak uygulamaya konulmamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Kale’de oluşabilecek herhangi bir can ya da mal kaybından belediyemizin sorumlu olacağı bildirilmiş durumda. O yüzden bir kaza yaşanmaması, can ve mal güvenliği sağlanması sebebiyle bizden önceki dönemde projelendirilen bu çalışma uygulanmaya başlandı. Çalışmaların 40 gün içinde tamamlanması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

TURİST DE DÜŞTÜ SEYRE GELEN DE

Önceki yıllarda yaşanan kazalarda yabancı bir turist ile 7 ve 13 yaşındaki iki çocuk da düşerek yaralanmıştı. 2015’te ise kız arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi’ne çıkan 25 yaşındaki L.T., başı dönünce düşmüş ve bir ağacın dalına takılmıştı. Ağır yaralı genci, itfaiye ekipleri kurtarmıştı.

Uyarıyı dikkate alan yokUyarıyı dikkate alan yok

Hürriyet Ankara, 1 Temmuz’da tarihi surlardaki düşme tehlikesini ve uyarıları dikkate almayan ziyaretçileri gündeme getirmişti.

Ziyarete kapatıldı

Çalışmadan haberdar olmayan ziyaretçiler, kapının kapalı olduğunu görüp geri döndü. Bazı ziyaretçiler ise giriş kapısı önündeki merdiven basamaklarında soluklandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ziyarete kapatıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Eylül 2019 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ziyarete kapatıldı haberi güncellenecektir.

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