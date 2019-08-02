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Ankara Haberleri: Ziyaretçi rekoru

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Ziyaretçi rekoru

Hürriyet Haber
02.08.2019 - 14:15Son Güncelleme :

Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 sanat sezonunda 85 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.

Hürriyet Haber

Çağdaş Sanatlar Merkezi 2019 yılında, 37 etkinlik, 6 festival, 28 sergi, 8 tiyatro oyunu ve 26 konsere ev sahipliği yaptı. Merkez, Türk ve dünya müziğinin önemli isimlerini konuk etti, oda müziği konserleri, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konserlerinin yanı sıra konferanslar, sempozyumlar, film ve tiyatro festivalleri, paneller gibi çok yönlü etkinliklere de ev sahipliği yaptı. 7 Katlı olarak inşa edilen ve 4 katı sanat etkinliklerine tahsis edilen merkez, teknik donanımıyla konserler ve konferanslar için tercih edilen çok amaçlı bir salona sahip. 216 kişilik salonun yanı sıra binada 5 adet de sanat galerisi bulunuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ziyaretçi rekoru hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ziyaretçi rekoru haberi güncellenecektir.

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