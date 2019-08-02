Ziyaretçi rekoru

Çağdaş Sanatlar Merkezi 2019 yılında, 37 etkinlik, 6 festival, 28 sergi, 8 tiyatro oyunu ve 26 konsere ev sahipliği yaptı. Merkez, Türk ve dünya müziğinin önemli isimlerini konuk etti, oda müziği konserleri, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konserlerinin yanı sıra konferanslar, sempozyumlar, film ve tiyatro festivalleri, paneller gibi çok yönlü etkinliklere de ev sahipliği yaptı. 7 Katlı olarak inşa edilen ve 4 katı sanat etkinliklerine tahsis edilen merkez, teknik donanımıyla konserler ve konferanslar için tercih edilen çok amaçlı bir salona sahip. 216 kişilik salonun yanı sıra binada 5 adet de sanat galerisi bulunuyor.