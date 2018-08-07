Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

Dereye karışan kanalizasyon nedeniyle suyun leş gibi aktığı, balık ölümlerinin yaşandığı Zir Deresi’nin bu defa kana boyandığına dikkat çeken Hürriyet Ankara okuru, karşılaştığı manzarayı fotoğraflayıp, WhatsApp Şehir Hattı’na ulaştırarak, yetkililere seslendi:

MEZBAHADAN GELİYOR İDDİASI

“Hürriyet Ankara, Yenikent’teki Zir Deresi’ne kanalizasyon karaştığını ve balıkların öldüğünü gündeme getirdi ama halen hiçbir önlem alınmadı. Çevre felaketi öylesine büyüdü ki, daha önce balıkların öldüğüne tanıklık ettiğimiz Zir Deresi’nden şimdi kan akıyor. Dereyi kızıla boyayan kanın, yakınlardaki mezbahadan geldiğini tahmin ediyoruz. Zir Vadisi’ne hayat veren deremiz artık kan ağlıyor. Yetkililer sesimizi duysun.”

ÖLÜMLÜ KAZA MI BEKLENİYOR?





* YENİMAHALLE’de Suadiye Caddesi ile Beyazköy Sokak’ın kesişim noktasında Koçaş marketin önünde yüzlerce kaza olmasına rağmen trafik lambası konulmuyor. İlla, ölümlü bir kaza mı bekleniyor?

KAMELYALAR PİSLİK İÇİNDE





* ÇAYYOLU Ankaralılar Caddesi’ndeki Sultan Fatih Parkı’nın kamelyaları perişan durumda. Parkın hâli hem gençlerimize hem de Çayyolu’na yakışmıyor.

Mehmet GÜRER

YAYA KALDIRIMINA ÇİT ENGELİ





* KEÇİÖREN Belediyesi’nin arkasındaki çevre çitlerini; yaya kaldırımını ve yolun bir kısmını kapsayacak şekilde yerleştirmişler.

ÇÖPLER YIĞILIYOR





* YENİMAHALLE’de Ergazi Mahallesi 1835. Cadde’deki sitenin önünde çöpler kaldırımın kenarına yığılmış durumda.

MERDİVENLER ÇALIŞMIYOR

* ESKİŞEHİR Yolu’nda Bilkent köprüsü altındaki alt geçitteki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Ayrıca alt geçit pis ve dilencilerin mekanı haline geldi.