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Ankara Haberleri: Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

ANKARA HABERLERİ

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

Hürriyet Haber
07.08.2018 - 17:07Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 26 Temmuz’da “Zir Vadisi’nde felaket” manşetiyle gündeme taşıdığı Zir Deresi’ndeki çevre felaketi her geçen gün büyüyor.

Hürriyet Haber

Dereye karışan kanalizasyon nedeniyle suyun leş gibi aktığı, balık ölümlerinin yaşandığı Zir Deresi’nin bu defa kana boyandığına dikkat çeken Hürriyet Ankara okuru, karşılaştığı manzarayı fotoğraflayıp, WhatsApp Şehir Hattı’na ulaştırarak, yetkililere seslendi:

MEZBAHADAN GELİYOR İDDİASI

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

“Hürriyet Ankara, Yenikent’teki Zir Deresi’ne kanalizasyon karaştığını ve balıkların öldüğünü gündeme getirdi ama halen hiçbir önlem alınmadı. Çevre felaketi öylesine büyüdü ki, daha önce balıkların öldüğüne tanıklık ettiğimiz Zir Deresi’nden şimdi kan akıyor. Dereyi kızıla boyayan kanın, yakınlardaki mezbahadan geldiğini tahmin ediyoruz. Zir Vadisi’ne hayat veren deremiz artık kan ağlıyor. Yetkililer sesimizi duysun.”

ÖLÜMLÜ KAZA MI BEKLENİYOR?

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

* YENİMAHALLE’de Suadiye Caddesi ile Beyazköy Sokak’ın kesişim noktasında Koçaş marketin önünde yüzlerce kaza olmasına rağmen trafik lambası konulmuyor. İlla, ölümlü bir kaza mı bekleniyor?

KAMELYALAR PİSLİK İÇİNDE

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

* ÇAYYOLU Ankaralılar Caddesi’ndeki Sultan Fatih Parkı’nın kamelyaları perişan durumda. Parkın hâli hem gençlerimize hem de Çayyolu’na yakışmıyor.

Mehmet GÜRER

YAYA KALDIRIMINA ÇİT ENGELİ

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

* KEÇİÖREN Belediyesi’nin arkasındaki çevre çitlerini; yaya kaldırımını ve yolun bir kısmını kapsayacak şekilde yerleştirmişler.

ÇÖPLER YIĞILIYOR

Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor

* YENİMAHALLE’de Ergazi Mahallesi 1835. Cadde’deki sitenin önünde çöpler kaldırımın kenarına yığılmış durumda.

MERDİVENLER ÇALIŞMIYOR

* ESKİŞEHİR Yolu’nda Bilkent köprüsü altındaki alt geçitteki yürüyen merdivenler aylardır çalışmıyor. Ayrıca alt geçit pis ve dilencilerin mekanı haline geldi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 17 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zir Vadisi’ndeki çevre felaketi büyüyor haberi güncellenecektir.

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