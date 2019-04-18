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Ankara Haberleri: Zincirleme kazada 2 yaralı

ANKARA HABERLERİ

Zincirleme kazada 2 yaralı

AA
18.04.2019 - 15:42Son Güncelleme :

İstanbul Yolu'ndan Anadolu Otoyolu Akıncı gişeleri istikametinde seyreden Mustafa Dereli'nin kullandığı 34 ZZ 302 plakalı otomobil, çevre yolu kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Türüdü yönetimindeki 06 AC 328 plakalı araca arkadan çarptı.

AA

Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan Türüdü'nün kullandığı araç da önünde gitmekte olan Fethi Buztaş idaresindeki 06 BA 2476 plakalı otomobile arkadan çarpıp, yol kenarına kavruldu. Kazada Türüdü ile birlikte Buztaş'ın kullandığı otomobilde bulunan Musa Karakurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zincirleme kazada 2 yaralı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2019 tarihinde saat 15 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zincirleme kazada 2 yaralı haberi güncellenecektir.

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