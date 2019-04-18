Zincirleme kazada 2 yaralı

Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan Türüdü'nün kullandığı araç da önünde gitmekte olan Fethi Buztaş idaresindeki 06 BA 2476 plakalı otomobile arkadan çarpıp, yol kenarına kavruldu. Kazada Türüdü ile birlikte Buztaş'ın kullandığı otomobilde bulunan Musa Karakurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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