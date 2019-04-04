Zemine yapıştılar itfaiye kurtardı

Mamak’ta girdikleri asfalt şantiyesinde erimiş haldeki zifte yapışan iki yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıbrıs Mahallesi’nde yaşanan olayda, asfalt dolum tesisine giren iki yavru köpek yol yapımında kullanılan ziftin döküldüğü zemine yattı. Üzerinde bulundukları tehlikenin farkına varamayan sevimli dostlar burada uyumaya başladı. Köpekler, sıcak havanın etkisiyle eriyen zifte yapıştı. Bir süre kurtulmaya çabalayan iki köpek, akşam saatlerinde zift donmaya başlayınca hareketsiz kaldı. Saatlerce kurtulma mücadelesi verip bitkin düşen köpekleri fark eden şantiye görevlileri itfaiyeye haber verdi.

ZİFTİ KESİP ÇIKARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Siteler İtfaiye ekibi, kurtarma çalışması sırasında yavru köpeklerin zarar görmemesi için titiz bir plan hazırladı. Ekipler, minik dostları zift tabakasından ayırmanın tehlikeli olacağını değerlendirerek zemini kesme yönteminde karar kıldı. Yapıştıkları ziftli zemin kesilerek bulundukları yerden kurtarılan bitkin haldeki yavrular, Mamak Belediyesi Veteriner Birimi’ne teslim edildi. İki yavru köpek, tedavilerinin yapılması için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.