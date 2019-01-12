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Ankara Haberleri: Zekalar yarışacak

ANKARA HABERLERİ

Zekalar yarışacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
12.01.2019 - 15:35Son Güncelleme :

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle, Türkiye Zeka Vakfı tarafından 24’ncüsü düzenlenecek olan zeka oyunları yarışması ‘OYUN 2019’ için elemeler yarın başlıyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

26 Şubat’a kadar internet üzerinden yapılacak eleme sınavlarıyla, 22-25 Mart tarihlerindeki yarı finale kalan isimler belli olacak. Yarı finalde rakiplerini geride bırakan isimler 21 Nisan’da ODTÜ’nün ev sahipliğindeki final yarışmaları için Ankara’da buluşacak. Yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabileceği yarışmalar Minikler, Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Emektarlar olmak üzere beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin, üçüncüsüne biner TL olmak üzere toplamda 30 bin TL ödül dağıtılacak. 

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN KAZANACAK

Yarışmacılara yöneltilecek soruları hazırlayan Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Yaşama farklı gözlerle bakmayı teşvik eden bir oyunda mücadele edecekler. Bence değişimin, dönüşümün başlangıcı. Bilim, sanat ve teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum olma yolunda atılan adımlardan birisi. Katılımcıları düşünmeye, cevap aramaya; dahası, soru sormaya çağıracak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zekalar yarışacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ocak 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zekalar yarışacak haberi güncellenecektir.

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