Zekalar yarışacak

26 Şubat’a kadar internet üzerinden yapılacak eleme sınavlarıyla, 22-25 Mart tarihlerindeki yarı finale kalan isimler belli olacak. Yarı finalde rakiplerini geride bırakan isimler 21 Nisan’da ODTÜ’nün ev sahipliğindeki final yarışmaları için Ankara’da buluşacak. Yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabileceği yarışmalar Minikler, Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Emektarlar olmak üzere beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin, üçüncüsüne biner TL olmak üzere toplamda 30 bin TL ödül dağıtılacak.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN KAZANACAK

Yarışmacılara yöneltilecek soruları hazırlayan Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Yaşama farklı gözlerle bakmayı teşvik eden bir oyunda mücadele edecekler. Bence değişimin, dönüşümün başlangıcı. Bilim, sanat ve teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum olma yolunda atılan adımlardan birisi. Katılımcıları düşünmeye, cevap aramaya; dahası, soru sormaya çağıracak” dedi.