Zehir tacirlerine operasyon

Operasyonlarda 35 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 35 şüpheli kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 5 şüpheli ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 75 şüpheliye işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 40’ı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 22’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Ayrıca, 986 gram esrar maddesi, 162 gram eroin maddesi, 9 gram kokain maddesi, 37 gram bonzai maddesi, 74 extacy hap, 28 sentetik hap, 5 bin 497 gram skunk maddesi, 3 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 3 tabanca, 2 şarjör, 64 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 40 bin 65 lira ele geçirildi.