Zehir tacirlerine geçit yok

Mamak, Keçiören ve Çubuk ilçe emniyet müdürlükleri, bölgelerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı. Uyuşturucu satıcılarını yakalayan ekipler, piyasaya sürmek üzere oldukları uyuşturuculara el koydu. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, satışa hazır bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve para ele geçirildi.

EROİNLERLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Mamak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 zanlının torba tutturarak eroin sattırdığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Çalışmalar sonucu Kadir Y., 5 şeffaf poşette 11.8 gram eroin ve bir miktar parayla; Mert Can D., Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evinde 16.4 gram eroinle; Zeynal D. aynı mahalledeki evinde 43.8 gram eroin ve bir miktar parayla; Tandoğan K. ise Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Ekipler, Tandoğan K.'nin "zula" olarak kullandığı Başak Mahallesi’ndeki evinde ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 9 fişek ve hassas terazi ele geçirdi. Zanlılardan Kadir Y.'nin 6 yıl, Zeynal D'nin ise 3 yıl olmak üzere haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle arandıkları belirlendi.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise uygulamada durdurdukları bir takside arka koltukta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Osman S.'nin elindeki cips paketinin içinde siyah bantla sarılmış poşette 202 gram eroin buldu. Polise, evinde de uyuşturucu olduğunu itiraf eden Osman S. gözaltına alındı. AA

CEZAEVİ FİRARİSİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sincan Ayaş Caddesi Dönemeç Sokağı kesişiminde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki Volkan Sakarya’nın (29), “kasten adam öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, suç üstlenme, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi” suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, 7.23 gram kubar esrar, 11 kilitli şeffaf poşette 7.58 gram taş kokain ve 7 şeffaf kilitli poşette alüminyum folyoya sarılı 6.8 gram toz kokain ele geçirildi. Sakarya’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.