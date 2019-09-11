Otopark ücretlerine zamlı tarife

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında eylül ayı ayı olağan toplantısı için önceki gün toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemde yer alan yeni otopark ücretlerine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Yazıda, Büyükşehir Meclisi’nin 12 Mart 2018’de alınan kararla tüm otopark ücretlerini 1 TL yapması nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikâyet alındığı belirtildi. Otoparklara bırakılan araçların 1-2 ay sonra alındığı, sabah erken saatler itibarıyla dolu olduğu, kent merkezine kısa süreli gelen vatandaşların otoparklardan yararlanamadığı, otoparkların garaj gibi kullanıldığı gibi tespitlere de yer verildi. Bu nedenle otopark ücretleri için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

3 SAATİ 5 TL OLACAK

Başkanlık Yazısı oy birliğiyle Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na gönderildi. Yeni tarife komisyonda görüşüldükten sonra Meclis’e gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan yeni tarife kabul edilirse daha önce gün boyu 1 TL olan otopark ücreti, ilk 30 dakika ücretsiz, KDV dahil olmak üzere 3 saate kadar 5 TL, 6 saate kadar 6 TL, 9 saate kadar 7 TL, 12 saate kadar 8 TL, tam gün 10 TL olacak. Aylık abonman ise 300 TL olarak uygulanacak.

ÇOCUK EVLERİ TARTIŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meclis’te çocuk koruma evlerinin kapatılması konusu nedeniyle Mansur Yavaş ve AK Parti grubu arasında sert tartışmalar da yaşandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evleri konusunda Mansur Yavaş’ın kamuoyunu yanılttığını iddia ederek, “11 evden 10 tanesi kapatıldı. 11 evde 47 çocuk vardı bunlardan 3’ü hariç hepsi tahliye edildi. Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına gönlümüz asla razı olmaz. Sizin ifadelerinize inandık ancak yanıldık. ‘Tahliyeyi durdurduk’ dediniz tahliyeler durmadı” dedi.

YAVAŞ’TAN TECAVÜZ VAKASI İDDİASI

Mansur Yavaş ise 2012’de çıkarılan kanunla belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildikleri şekilde düzenleme yapıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilgili kurumların kanunu dikkate almadıklarını ve sorumlulukları bulunduğunu söyleyen Yavaş, “Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da ben mi düşünmüyorum. Ne aç ne yetim bırakmayız. Sizin çıkarttığınız kanuna uymak istiyoruz” diye konuştu. Yavaş’ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık tecavüz iddiasına ilişkin gereken yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

‘İSTİSMAR EDİYORSUNUZ’ GERGİNLİĞİ

Karşılıklı tartışmaların yaşandığı Meclis’te Murat Köse, kendisinin cevap hakkı olduğunu belirterek Yavaş’tan söz istedi. Söz hakkı vermeyen Mansur Yavaş, “Uzatmayın, vermeyeceğim. Çocukları istismar ediyorsunuz” ifadesini kullandı. Yavaş’a sert tepki gösteren AK Parti grubu sözünü geri almasını isterken Murat Köse de “Sözünüzü size iade ediyorum” dedi. Yavaş’a tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ve AK Partili üyeler Meclis’i terk etti.

KÖYLERE SU İNDİRİMİ GELİYOR

Öte yandan Belediye Meclisi’nin pazartesi günkü oturumunda köylerde su ücretlerini yeniden düzenleyen Başkanlık Yazısı da görüşüldü. Yazıda, ‘0-10 metreküp arası tüketimler için 1 metreküp su bedelinin 0.05 TL (5 kuruş), 10 metreküpün üzerindeki tüketimler için ise, abone türüne göre merkezde uygulanan tarifenin yüzde 20’si olarak belirlenmesi’ teklifi yer aldı. Köylerde su indirimini ön gören Başkanlık Yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na gönderildi. Meclis ayrıca BELMEK ve BELTEK kursiyerlerinden kayıt ücreti alınmama uygulamasına devam edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.