Zafer Parkı’nda renkli şenlik

"Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Etkinlikte, Kent Orkestrası ile Ses Ver Sus Acapella Müzik Grubu konser verdi ve yüz boyama etkinliği yapıldı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklar ve yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.
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