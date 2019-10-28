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Ankara Haberleri: Zafer Parkı’nda renkli şenlik

ANKARA HABERLERİ

Zafer Parkı’nda renkli şenlik

AA
28.10.2019 - 09:18 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Parkı’nda etkinlikler düzenlendi.

AA

"Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Etkinlikte, Kent Orkestrası ile Ses Ver Sus Acapella Müzik Grubu konser verdi ve yüz boyama etkinliği yapıldı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklar ve yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı. 

Zafer Parkı’nda renkli şenlik

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zafer Parkı’nda renkli şenlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2019 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zafer Parkı’nda renkli şenlik haberi güncellenecektir.

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