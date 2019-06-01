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Ankara Haberleri: Uyana teşekkür uymayana ceza

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Uyana teşekkür uymayana ceza

Hürriyet Haber
01.06.2019 - 16:05Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şekerleme, tatlı, unlu mamul üretim ve satışını yapan iş yerleri ile pastanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Hürriyet Haber

Ankara Zabıtası, hijyen koşullarından çalışanların kılık kıyafet temizliğine, gramajdan etiket kontrolüne kadar denetim yapıyor. Eksiklikleri olan işletme sahiplerini önce uyaran, uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapan Zabıta ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretim yapan işletmeleri tek tek tespit ediyor. Merdiven altı üretim başta olmak üzere hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere para cezasından faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uygulanıyor. Ekipler, yaptıkları kontrollerde sağlık koşullarını yerine getiren işletmelere de teşekkür ediyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uyana teşekkür uymayana ceza hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Haziran 2019 tarihinde saat 16 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uyana teşekkür uymayana ceza haberi güncellenecektir.

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