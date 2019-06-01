Uyana teşekkür uymayana ceza

Ankara Zabıtası, hijyen koşullarından çalışanların kılık kıyafet temizliğine, gramajdan etiket kontrolüne kadar denetim yapıyor. Eksiklikleri olan işletme sahiplerini önce uyaran, uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapan Zabıta ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretim yapan işletmeleri tek tek tespit ediyor. Merdiven altı üretim başta olmak üzere hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere para cezasından faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uygulanıyor. Ekipler, yaptıkları kontrollerde sağlık koşullarını yerine getiren işletmelere de teşekkür ediyor.