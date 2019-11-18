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Ankara Haberleri: Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi

ANKARA HABERLERİ

Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi

Hürriyet Haber
18.11.2019 - 09:01 |Son Güncelleme :

Yenimahalle zabıtası, AVM’lerdeki fast food restoranlarda kızartma yapılan bölümleri denetledi. 230 dereceyi aşan kızartma yağları ölçüm cihazı ile tespit edilerek imha edilmesi için işletmeler uyarıldı.

Hürriyet Haber

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönem ara tatili nedeniyle öğrenciler ve ailelerin alışveriş yapmak için sıklıkla tercih ettiği alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi. Ekipler, AVM’lerin fast food ve yemek bölümleri detaylı inceledi. Hijyen, temizlik ve güvenlik kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen denetimler sırasında cezai işlem gerektiren işletmelere ceza kesildi. Çocukların ve gençlerin talep gösterdiği fast food restoranlarda kızartma yapılan bölümleri de denetleyen ekipler, 230 dereceyi aşan kızartma yağlarını ölçüm cihazı ile tespit ederek, imha edilmesi için gerekli uyarıları yaptı. Yenimahalle Belediyesi yetkilileri “Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan AVM ve gıda satışı yapan işletmeleri denetimden geçiriyoruz. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği fast food yemek alanlarını hijyen, temizlik kuralları ve vatandaşa sunulan gıda ürünleri açısından denetime tabi tutuyoruz. Beklemiş ve defalarca kullanılmış kızartma yağları halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2019 tarihinde saat 09 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi haberi güncellenecektir.

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