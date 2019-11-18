Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönem ara tatili nedeniyle öğrenciler ve ailelerin alışveriş yapmak için sıklıkla tercih ettiği alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi. Ekipler, AVM’lerin fast food ve yemek bölümleri detaylı inceledi. Hijyen, temizlik ve güvenlik kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen denetimler sırasında cezai işlem gerektiren işletmelere ceza kesildi. Çocukların ve gençlerin talep gösterdiği fast food restoranlarda kızartma yapılan bölümleri de denetleyen ekipler, 230 dereceyi aşan kızartma yağlarını ölçüm cihazı ile tespit ederek, imha edilmesi için gerekli uyarıları yaptı. Yenimahalle Belediyesi yetkilileri “Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan AVM ve gıda satışı yapan işletmeleri denetimden geçiriyoruz. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği fast food yemek alanlarını hijyen, temizlik kuralları ve vatandaşa sunulan gıda ürünleri açısından denetime tabi tutuyoruz. Beklemiş ve defalarca kullanılmış kızartma yağları halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.