Yüzme havuzunda beden eğitimi dersi

Çankaya’daki ilkokul öğrencileri; belediye, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, beden eğitimi derslerini Çankaya Belediyesi’nin yüzme havuzlarında işleyecek. Öğrenciler, ilkokul 4. sınıfları kapsayan protokol çerçevesinde, Çankaya Belediyesi’nin servisleriyle okuldan alınacak ve beden eğitimi dersleri saatlerinde uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenecek. Kasım ayında başlayacak projeyle, ilk etapta Birlik Mahallesi’ndeki Erdal İnönü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çevresinde yer alan 4 ilkokuldan öğrenciler, 4 ay süreyle beden eğitimi derslerinde yüzme öğrenip, havuzun keyfini çıkaracak.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ARTACAK

Her okuldan üçer grupta yüzlerce öğrenci ders saatlerinde havuzdan yararlanırken, Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden Çankaya Belediyesi TOBB Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun da önümüzdeki yıl hizmete açılacak olmasıyla birlikte her dönem binden fazla öğrenci bu proje kapsamında beden eğitimi derslerinde yüzme öğrenecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın erken yaşta yüzme öğrenmeleri hem beden hem de zihin sağlığı açısından çok önemli. Çankaya’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak” diye konuştu.

KIŞ HAZIRLIĞI TAMAMLANDI

Yaz aylarından binlerce vatandaşın faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu’nda da kış hazırlıkları tamamlanarak, tesis sezona hazır hale getirildi. Yaz boyunca hem yetişkinlerin hem de yüzlerce çocuğun havuzdan faydalanarak yüzmeyi öğrendiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yaş grubuna hitap eden yüzme havuzumuz hizmetine kış aylarında da en güzel şekilde devam edecek” dedi. Kimyasal ve fiziksel ölçümlerin düzenli olarak yapıldığı havuz, pazartesi hariç haftanın altı günü hizmet veriyor.