Yüzde 15 kuralını uygulayan yok

Başkent’in cadde ve sokaklarında, tabelaların sebep olduğu görüntü kirliliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili aldığı kararlar bulunmasına rağmen iş yerleri, binaların dış cephelerini kaplayacak şekilde tabela ve reklam panosu kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği’ne göre, tanıtım tabelalarının, dükkan cephe alanlarının yüzde 15’inden fazlasını kaplamaması gerekiyor. Ancak özellikle Kızılay ve Ulus’ta, yönetmeliğe uyulmadığı için binaların dış cepheleri karmaşık ve düzensiz görünüyor.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Kent estetiğini olumsuz yönde etkileyen tabelalardan vatandaşlar da dert yanıyor. İş yerlerinin tabelalarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin denetimlerini artırmasını isteyen Ankaralılar, “Binalarda bir sürü ışıltılı ve büyük tabela var. İş yerleri birbirleriyle rekabet içinde olduklarından ilgi çekici renkleri seçiyorlar ve daha büyük tabelalar yaptırıyorlar. Ama bunun bir kuralı varsa ona uyulması gerekiyor. Vergisini ödüyor olsalar da eğer bir kural dışılık varsa gereken yapılmalı” diyor.

YÜZDE 15’TEN FAZLASINI KAPLAYAMAZ

Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri şöyle:

* Birden çok ticari amaçlı iş yerinin bulunduğu binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheler binada yer alan dükkan dışındaki iş yerleri tarafından reklam alanı olarak kullanılamaz.

* Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan dükkanların kullanacakları ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları dükkan cephe alanlarının yüzde 15’inden fazlasını kaplayamaz.

* Binanın tek bir iş yerine ait olması halinde kullanılacak ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları binanın cephe alanının yüzde 10’undan fazlasını kaplayamaz.