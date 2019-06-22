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Ankara Haberleri: Yüz kızartan tahribat

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Yüz kızartan tahribat

Sedat CENİKLİ
22.06.2019 - 10:34Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’ndeki yüz kızartan manzara geri döndü. Yapılan temizlik çalışmasına ve alınan güvenlik önlemlerine rağmen tarihi surlara, vandallar tarafından yeniden sprey boyayla yazılar yazıldı.

Sedat CENİKLİ

Kent turizminin göz bebeği Ankara Kalesi’nin surları, 2 yıl aradan sonra tekrar tahrip edilmeye başlandı. Kentin yüzlerce yıllık tarihine tanıklık eden tarihi kale, vandalların hedefi olmaktan kurtulamadı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2017’de temizlenen tarihi surlar, yeniden sprey boyalı yazılarla doldu. Kimliği belirsiz kişilerce surlara; aşk ilanları, taraftar grubu isimleri, yıl dönümü tarihleri, Arapça ve İngilizce sözler yazılarak zarar verildi. Hem tarihi hem de konumu itibarıyla kent turizmi için önemli bir değer olan kaledeki yüz kızartan manzara, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de tepkisine sebep oldu. Turistler, tepkilerini şöyle dile getirdi:

ACİL TEMİZLİK VE ÖNLEM ÇAĞRISI

“Şehrin en önemli değerlerinden biri ve binlerce kişi ziyaret ediyor ama yine de zarar verebiliyorlar. Temizlenmeden önce manzara çok daha kötüymüş ama bu kadar emek verilip temizlendikten sonra yeniden kirletilmesine izin verilmemeli. Sur içinde bekçiler var, mahalleli yaşıyor ama yine de vandallar durdurulamıyor. Zarar gören kısımdaki yazılar acilen temizlenmeli ve yazıların artmasına izin verilmeden kalıcı bir önlem alınmalı.”

BUHAR MAKİNESİYLE 1.5 AYDA TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri Mart 2017’deki temizlik çalışmaları sırasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü kararıyla buhar makinesi, saf aseton ve boya sökücü özel sıvı bir madde kullanmıştı. Tarihi dokunun zarar görmemesi amacıyla titizlikle yürütülen çalışmalar 1.5 ay sürmüştü.

BEKÇİ DE VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da Ankara Kalesi ve çevresinde asayişi sağlamak amacıyla sene başında bekçiler görevlendirildi. Vatandaş ve esnaf, gündüz iki kişiden oluşan bir ekip, gece de 8 kişiden oluşan 4 ekibin devriye gezdiği uygulamadan memnun olduklarını ifade ediyorlardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yüz kızartan tahribat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2019 tarihinde saat 10 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yüz kızartan tahribat haberi güncellenecektir.

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