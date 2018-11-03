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Ankara Haberleri: Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı?

ANKARA HABERLERİ

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı?

Hürriyet Haber
03.11.2018 - 11:17Son Güncelleme :

WhatsApp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla omuz omuza vererek kentin sorunlarını gündeme taşımaya ve Ankaralıların sesi olmaya devam ediyor. Mamak’tan ulaşan bir okurumuz, daralan kaldırımları fotoğraflayarak ‘yayalar’ adına şu isyanda bulunuyor:

Hürriyet Haber

NEYE GÖRE İZİN VERİLİYOR?

“Şehit İdris Yılmaz Caddesi’nde yaya kaldırımları işgal altında. Mahallemizde yürüyeceğimiz kaldırım kalmayacak mı? Acaba yöneticiler görmüyor mu? Yaya kaldırımlarının işgaline, binaya dahil edilmesine İmar Kanunu’nun hangi maddelerine göre izin veriliyor?”

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı
OTOPARK YIKILDI GİRİŞ KAPANDI

* Ankaray’ın Demirtepe istasyonunda Strazburg Caddesi’ne açılan girişi, yıkılan Maltepe Katlı Otoparkı yüzünden kullanılamaz halde.

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı

KIZILAY-SIHHİYE ARASI KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

* Kızılay’dan Sıhhiye istikametine doğru, kaldırımlardaki sokak lambaları yanmıyor. Karanlık bir ortam var, esnaf vitrin ışıklarını yakmazsa vay halimize. Büyükşehir Belediyesi lütfen lambalarla ilgilensin.

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı
ASFALT EKSİK KALDI

* Eryaman’da Yavuz Selim Mahallesi 559. Cadde’nin kenarlarına asfalt dökülmedi. Kaldırımla asfaltın arasında büyük bir boşluk var. Asfalt olmayan yerler de belediye tarafından temizlenmiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne asfalt olmayan yerlerin doldurulmasını defalarca bildirmemize rağmen hâlen yapılmadı.

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı
YAPILAN İŞLER DENETLENMİYOR MU?

* Ümitköy’deki Koçlar Parkı’nın kaldırımları sözüm ona yenilendi. Bordürlerin arası kırık ve çatlaklarla dolu. Bu ihaleyi alan firma hakedişini almayı hak ediyor mu? Yapılan işler denetleniyor mu?

Yürüyecek kaldırım kalmayacak mı
ŞAŞMAZ’DA BOYNU BÜKÜK KONTEYNERLER

* Şaşmaz, sanayi bölgesi olabilir ancak ana yol güzergahı bile kör topal. Sanayi Bulvarı’nda çöp konteynerlerinin bu görüntüsü Başkent’e yakışmıyor. Belediye ekiplerinin Ankara’nın ana caddelerini bir kere dolaşması çok mu zor? Etimesgut Belediyesi ekipleri bir kere de görmeleri gereken yerlere baksalar bizim gördüğümüzü de görecekler.

Mehmet GÜRER

Etiketler:

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