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Ankara Haberleri: Yürümeyen merdivenlere ihale formülü

ANKARA HABERLERİ

Yürümeyen merdivenlere ihale formülü

Cansu TİMUR
13.09.2019 - 16:11Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 3 Eylül’de ‘Çok basamaklı problem’ manşetiyle gündeme getirdiği kentin çeşitli noktalarında çalışmayan yürüyen merdivenlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, merdivenlerin yedek parçalarının artık EGO tarafından değil yükleniciler tarafından karşılanacağını belirtti.

Cansu TİMUR

Parçaların yurt dışından getirildiği için gecikme yaşandığını belirten belediye, bu sayede uzayan tamir sürelerinin kısalacağını kaydetti. Ankara Metrosu ve Teleferik hattında yürüyen merdiven, asansör, engelli platformu, yürüyen yol olmak üzere toplam 508 adet ünite bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İHALE İLE TEMİN 2-3 AYI BULUYOR

“Mevcut bakım onarım ihalesinde, ‘Yürüyen merdiven,el bandı ve zincir temini, EGO tarafından karşılanacaktır’ denilmektedir. Bu kapsamda yedek parçalar başkanlığımız tarafından ihale yöntemleri ile temin edilmekte olup, el bandı ve zincirler, yurt dışında imal edilmesi nedeniyle, temin ve montaj süresi 2-3 ayı bulmaktadır. Yeni yapılacak olan bakım/onarım ihalesinde,söz konusu malzeme teminleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Böylece, bu tür aksaklık, yolcu şikayetleri ve gecikmelerin önüne geçilebilecektir. El bandı ve zincirinden dolayı kullanıma kapalı olan yürüyen merdivenlerin bulunduğu istasyonlarda, vatandaşlarımız mağdur olmaması için, istasyonlarımızda mevcut bulunan asansörler faal durumda olup, yolcularımız asansör kullanımına yönlendirilmektedir.”

Yürümeyen merdivenlere ihale formülü

12 MERDİVEN ÇALIŞMIYOR

Açıklamada ayrıca Milli Kütüphane istasyonunda 2, MTA istasyonunda bir, Beytepe’de 2, AŞTİ’de bir, ODTÜ’de 2 ve Kızılay’da 4 yürüyen merdivenin çalışmadığı bilgisine yer verildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yürümeyen merdivenlere ihale formülü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Eylül 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yürümeyen merdivenlere ihale formülü haberi güncellenecektir.

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