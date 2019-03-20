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Ankara Haberleri: Yürümeyen merdiven

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Yürümeyen merdiven

Sedat CENİKLİ
20.03.2019 - 14:52Son Güncelleme :

Söğütözü metro istasyonu çıkışındaki yaya üst geçidinin yürüyen merdivenleri, yenilenmesinin üzerinden bir hafta geçmeden tekrar arızalanırken; diğer tarafındaki basamaklı merdivenin görüntüsü de yayaların tepkisine sebep oldu.

Sedat CENİKLİ

Ankara’da vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ve sık sık arızalanması nedeniyle şikâyetlerle gündeme gelen Söğütözü metro istasyonu çıkışındaki yaya üst geçidinin yürüyen merdivenleri geçen hafta yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaya yoğunluğunu azaltmak için geçidin diğer tarafına da normal basamaklı merdiven monte etti. Ancak yenileme çalışmasından kısa süre sonra yürüyen merdiven tekrar arızalandı. Yenileme çalışmasının üzerinden bir hafta geçmeden yaşanan arıza, yayaların tepkisine sebep oldu. Vatandaşlar, engelli vatandaşlar ile yaşlıların basamakları çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

MERDİVEN SALLANIYOR

Yayalar, yeni monte edilen basamaklı merdivenin de bakımsız olduğunu belirterek, “Sanki başka bir geçidin merdivenini söküp de buraya takmışlar gibi bir görüntüsü var. Hurdalıktan çıkan parçaları birbirine kaynatmışlar gibi duruyor. Yoğun kullanıldığından merdiven sallanıyor, hiç güven vermiyor” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ VATANDAŞ ÇIKARKEN ZORLANDI

Diğer yandan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan da gösterdi. Bir Twitter kullanıcısı, koltuk değnekli ortopedik engelli bir vatandaşın, yürüyen merdivenler çalışmadığı için yeni monte edilen basamaklı merdiveni kullanırken yaşadığı zorluğun görüntüsünü paylaştı. Videoda, engelli vatandaşın, basamakları çıkarken zorlandığı görülüyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yürümeyen merdiven hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2019 tarihinde saat 14 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yürümeyen merdiven haberi güncellenecektir.

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