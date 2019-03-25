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Ankara Haberleri: Yurt dışından talepler gelmeye başladı

ANKARA HABERLERİ

Yurt dışından talepler gelmeye başladı

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 15:31Son Güncelleme :

1 milyon 300 bin metrekarelik alanda 2 bin 117 oyuncakla hizmet vermeye başlayan Ankapark Wonderland Eurasia’yı 4 günde 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Parkın Genel Müdürü Cem Uzan, “Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı” bilgisini veri.

Hürriyet Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 20 Mart’ta yapılan Ankapark Wonderland Eurasia, 4 gün içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu 1 milyon 700 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu parkta, ziyaretçilere 2 bin 117 oyuncakla keyifli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan parkın geri kalan kısımlarının ise 23 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.  Tema parkın ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, “Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı” dedi.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Halkın aşırı ilgisinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren ve yoğun talepten dolayı bazı oyuncaklarda 5 saat sıra beklendiğine dikkati çeken Uzan, misafirlerinin yüzde 95'inin mutlu şekilde ayrıldığını aktardı. Uzan, "En fazla rağbet edilenler sanal gerçeklik, dönme dolap, small Turkey gibi oyun alanları” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü sanatçıların ilerleyen günlerde konserler vereceğini söyleyen Uzan, Wonderland Eurasia'nın Ramazan öncesi ve sonrasında Başkent’te etkinliklerin en iddialı adresi olacağını söyledi.

RUS, AVRUPALI VE ORTA DOĞULU TURİST

Fuar ve organizasyon şirketleriyle anlaştıkları bilgisini veren Uzan, “Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Bu rezervasyonlar ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan yapılıyor. Rus basınını getirdik, parkımızı gezdirdik. Aşırı yoğunluğu gördüler, çok beğendiler. Umarım çok hızlı bir şekilde her şeyini daha iyiye götüreceğiz. Daha çok Rus, Avrupalı ve Orta Doğulu turist getireceğiz” diye konuştu. AA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yurt dışından talepler gelmeye başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2019 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yurt dışından talepler gelmeye başladı haberi güncellenecektir.

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