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Ankara Haberleri: Yurt dışı uçuş artırılmalı

ANKARA HABERLERİ

Yurt dışı uçuş artırılmalı

Hürriyet Haber
16.01.2020 - 16:15 |Son Güncelleme :

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Bakan Yardımcısı Yavuz, Ankara’nın tanıtımı için gönüllü bir grup oluşturma konusundaki düşüncelerini aktardı. Şehirlerin tanıtım ofislerinin olması gerektiğini belirten Yavuz, “Ankara için lobi yapan gönüllüleri artırmamız lazım. Her şeyden önce Ankaralıyı Ankaralı turist yapmamız lazım” dedi. Kültür, sağlık, kongre ve fuar turizminin Ankara'yı geliştirebilecek potansiyel alanlar olduğunun altını çizen Baran da, “Bu gelişim yurt dışı uçuşların sayısının artmasıyla ilişkili. ATO yönetimi olarak Ankara'nın üzerindeki örtüyü kaldırmaya çabalıyoruz. Başkentimizin sahip olduğu değerlerin farkındayız ve bunu duyurmakla ilgili bir çabamız var” ifadesini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yurt dışı uçuş artırılmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yurt dışı uçuş artırılmalı haberi güncellenecektir.

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