Yurt dışı uçuş artırılmalı

Bakan Yardımcısı Yavuz, Ankara’nın tanıtımı için gönüllü bir grup oluşturma konusundaki düşüncelerini aktardı. Şehirlerin tanıtım ofislerinin olması gerektiğini belirten Yavuz, “Ankara için lobi yapan gönüllüleri artırmamız lazım. Her şeyden önce Ankaralıyı Ankaralı turist yapmamız lazım” dedi. Kültür, sağlık, kongre ve fuar turizminin Ankara'yı geliştirebilecek potansiyel alanlar olduğunun altını çizen Baran da, “Bu gelişim yurt dışı uçuşların sayısının artmasıyla ilişkili. ATO yönetimi olarak Ankara'nın üzerindeki örtüyü kaldırmaya çabalıyoruz. Başkentimizin sahip olduğu değerlerin farkındayız ve bunu duyurmakla ilgili bir çabamız var” ifadesini kullandı.