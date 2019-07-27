Yolda kalan bisikletlilere başkan Yavaş’tan otobüs

Bisikletleriyle kent merkezinden Çubuk Karagöl’e kampa giden Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu üyeleri, Tolga Güntürkün, Mustafa Köse, Sezer Karabağ, Arda Yüksel bisikletlerden birinin jant teli kırılınca Pursaklar’da gece yolda kaldı. Çubuk’a giden EGO otobüslerine binmek isteyen gençleri otobüs şoförleri ‘talimat var alamayız’ diyerek kabul etmedi.



TWITTER’DAN YARDIM İSTEDİLER

Topluluk üyelerinden Tolga Güntürk, Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, “Sevgili belediye başganım Çubuk Karagöl yolunda yolda kaldık. Belediye otobüsleri ‘kesinlikle alamayız talimat geldi’ dedi. Bisikletli toplu taşıma talep ediyoruz. Saygılarımızla A. Ü. Hitit Bisiklet Topluluğu. Öpeyruz” ifadelerinin yer aldığı tweet attı.



YAVAŞ EGO OTOBÜSÜ GÖNDERTTİ

Bunun üzerine Başkan Yavaş tarafından EGO otobüsü gönderilen gençler, gece saat 01.30’da Pursaklar’dan alınarak Karagöl’e bırakıldı. Üniversiteli gençler otobüsün içerisinde çektikleri fotoğrafla Başkan Yavaş’a teşekkür. Grup üyelerinden Tolga Güntürk, “İki jant teli kırılınca yükler de olunca yolda kaldık. Tweet attıktan sonra ‘talebiniz EGO Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir’ şeklinde bir mesaj ile geri dönüş oldu. Otobüs gönderilmesine hem çok sevindik hem çok şaşırdık. Teşekkür ediyoruz” dedi.

OTOBÜS VE METROYA BİSİKLET APARATI

Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu’nun yaşadığı olayın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi, bisikletlilerin toplu taşıma araçlarını rahat kullanabilmesi için de bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü’nün, EGO otobüsleri ve metrolara bisiklet aparatı takacağı öğrenildi. Çalışma kapsamında bisiklet aparatı uygulaması ilk olarak Eskişehir Yolu güzergahında hizmet veren otobüslerle OSB-Koru metrosunda yapılacak. Bisikletli ulaşım aparatı daha sonra kentteki EGO’ya ait tüm toplu taşıma araçlarında yaygınlaşacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “Aparatların takılmasıyla vatandaşlar bisikletleriyle bu araçları rahatlıkla kullanabilecek” dedi.