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Ankara Haberleri: Yol kenarlarında ıhlamur hasadı

ANKARA HABERLERİ

Yol kenarlarında ıhlamur hasadı

Sedat CENİKLİ
24.06.2019 - 16:14Son Güncelleme :

Ankara’da yol kenarlarında çiçek açan ıhlamur ağaçları, vatandaşın ilgisini çekiyor. Ana arterlerde duran vatandaşlar ıhlamur toplarken, bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri merdivenler yardımıyla yüksekteki dallara uzanıyor.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te, rekreasyon ve çevre düzenlemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce yol kenarlarına dikilen ıhlamur ağaçları, hasat döneminin gelmesiyle çiçek açmaya başladı. Dallarının çiçeklenmesiyle hoş bir görünüme kavuşan ağaçlar, ıhlamur toplamak isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan bazıları, aktarlarda kilogram fiyatı 80 ila 100 lira arasında değişen ıhlamuru, dalından bedavaya toplamak istiyor. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araçlarıyla en sağ şeritte duran vatandaşlar, ağaçların alçakta olan dallarından ıhlamur çiçeği ve yaprağı topluyor. Bazıları ise yanlarında getirdikleri merdivenler yardımıyla daha yüksekteki dallara uzanıyor.

Yol kenarlarında ıhlamur hasadı

DALLARI KIRAN DA VAR

Diğer yandan vatandaşlardan bazılarının, ıhlamur toplarken ağaçlara zarar verdikleri de görülüyor. Yüksekte olan çiçeklere ulaşamayanlar, dalları kırıyor. Çiçeklerini topladıktan sonra ise kırarak indirdikleri dalları, olduğu yere bırakıyorlar.

Yol kenarlarında ıhlamur hasadı
Büyükşehir Belediyesi 2014’te yurt dışından ıhlamur ağacı ithal ederek, Samsun ve Konya yolları ile Anadolu, Ankara ve 1071 Malazgirt bulvarlarına dikilmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yol kenarlarında ıhlamur hasadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yol kenarlarında ıhlamur hasadı haberi güncellenecektir.

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