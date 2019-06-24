Yol kenarlarında ıhlamur hasadı

Başkent’te, rekreasyon ve çevre düzenlemesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce yol kenarlarına dikilen ıhlamur ağaçları, hasat döneminin gelmesiyle çiçek açmaya başladı. Dallarının çiçeklenmesiyle hoş bir görünüme kavuşan ağaçlar, ıhlamur toplamak isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan bazıları, aktarlarda kilogram fiyatı 80 ila 100 lira arasında değişen ıhlamuru, dalından bedavaya toplamak istiyor. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araçlarıyla en sağ şeritte duran vatandaşlar, ağaçların alçakta olan dallarından ıhlamur çiçeği ve yaprağı topluyor. Bazıları ise yanlarında getirdikleri merdivenler yardımıyla daha yüksekteki dallara uzanıyor.







DALLARI KIRAN DA VAR



Diğer yandan vatandaşlardan bazılarının, ıhlamur toplarken ağaçlara zarar verdikleri de görülüyor. Yüksekte olan çiçeklere ulaşamayanlar, dalları kırıyor. Çiçeklerini topladıktan sonra ise kırarak indirdikleri dalları, olduğu yere bırakıyorlar.





Büyükşehir Belediyesi 2014’te yurt dışından ıhlamur ağacı ithal ederek, Samsun ve Konya yolları ile Anadolu, Ankara ve 1071 Malazgirt bulvarlarına dikilmişti.