Yol haritasını birlikte çizelim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın öncelikli sorunlarından biri olan ‘sokak hayvanları’ konusunda önceki gün ‘1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı’ düzenledi. Sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar, hayvan refahı için ihtiyaçlarının tespit edilmesi, rehabilitasyon ve sağlık sorunları gibi başlıkların masaya yatırıldığı çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Başkan Yavaş, burada yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları politikalarıyla ilgili yol haritasını hep birlikte belirleyecek, sürdürülebilir çözümleri hep beraber hayata geçireceğiz” dedi. Ankara’da yaşayan herkese ve özellikle de STK’lara ‘dayanışma çağrısı’ yapan Yavaş, özetle şunları söyledi:

İNSANLARLA AYNI ÖNEME SAHİP

“Bizim yönetim anlayışımızda, aile bireylerimizin sağlıkları ve hayat standartları hangi önemdeyse, sokak canlılarının hangi şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri de aynı öneme sahiptir. Ankara’da yaşayan sokak hayvanlarının temel sorunlarını tespit edip, sizlerin bu sorunların çözümü için bizlere tavsiyelerinizi dinlemeyi ve birlikte ulaşacağımız çözüm yollarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

CANLILARIN HAKKINI SAVUNACAĞIZ

Daha göreve geldiğimiz ilk hafta, Batıkent’te yaşanan katliamın ardından, Türkiye’de ilk kez bir belediye davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ardından bunun kabulü ile yine Türkiye’de ilk kez bir belediye müşteki sıfatıyla davaya çağırıldı. Bunun önemi şudur: Bu konuda eğer ki az ceza alan birisi olursa, artık Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itiraz hakkı bulunacak ve sokak canlılarının hakkı hukuken sonuna kadar savunulacaktır.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜLMELİ

153 Mavi Masa’ya sokak hayvanlarının susuz kalması, hayvanlara araba çarpması gibi konularda çeşitli telefonlar gelirken, bir yandan da ısırıklarla ve köpeklerin saldırısıyla ilgili telefonlar geliyor. Hem bu şekilde şikâyet eden vatandaşların şikâyetini ortadan kaldıracak hem de hayvanseverlerin duyarlılığına cevap verecek şekilde çözüm bulmaya çalışacağız. Bir devlet politikası olarak da bir insan olarak da bunu bir canlıya karşı yapılacak vazife olarak görüyorum. Ortak akılla, bilimle ve üniversitelerle işbirliği yaparak çözülmesi gerektiğine inanıyorum”

DENETLEYECEK BİR KOMİTE KURULACAK

Çalıştayda elde edilen çözüm uygulamalarını denetleyecek bir İzleme Komitesi kuracaklarını da belirten Yavaş, “Bu komitenin çalışmalarının bizzat tarafımca takip edileceğini de belirtmek isterim. Bundan böyle Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları politikalarıyla ilgili yol haritasını hep birlikte belirleyecek, sürdürülebilir çözümleri hep beraber hayata geçireceğiz. Yürütme konseyinde veya barınaklarda bu çabalarımızda bizimle beraber olmak isteyen gönüllü arkadaşlarımıza kapımız açık” diye konuştu.

BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Çalıştaya katılan hayvanseverler de çözüm önerilerini ve görüşlerini paylaştı. Sabiha Güral, görüşlerini şu sözlerle anlattı:

“Çalıştayda birçok sorun dile getirildi. Biz gönüllüler, Başkan Yavaş ile birlikte sessiz kulların sesi olmayı başarabiliriz umarım. Uyuz, aç, yaşlı ve sakat hayvan çok fazla. Yavrulama oranı çok yüksek. Kısırlaştırma ve tedaviyle bunları çözebilirsek veya okullara, otobüs duraklarına afişler asarak insanları bilinçlendirebilirsek, vicdanlarına, merhametlerine dokunabilirsek çok şey başaracağımıza inanıyorum. İnsanlar hayvanlardan hastalık geçeceğini düşünerek çocuklarına bunu empoze ediyor. Çocuklara hayvanları sevmeyi aşılamamız çok önemli”