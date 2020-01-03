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Ankara Haberleri: Yol boyu otopark

ANKARA HABERLERİ

Yol boyu otopark

Sedat CENİKLİ
03.01.2020 - 10:03 |Son Güncelleme :

Tunalı Hilmi ve Tunus caddeleri, yol kenarına yapılan araç parkları nedeniyle otoparka dönmüş durumda. Hatalı parklar nedeniyle caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Sedat CENİKLİ

Kentte çözülmeyi bekleyen konuların başında gelen ‘otopark yetersizliği ve trafik sorunu’ gün geçtikçe büyüyor. Kızılay ve Çukurambar ile Tunalı Hilmi ve Tunus caddeleri gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, yol kenarına yapılan çift sıra araç parkları yüzünden trafik sıkışıyor, vatandaşlar kaza tehlikesi atlatıyor. Araç trafiği ve yaya yoğunluğunun gün boyu devam ettiği Tunalı Hilmi Caddesi’nde, 3 şeritli yolun 2 şeridi otopark gibi kullanılıyor. En sağ şeride yatay vaziyette yapılan araç parkının yanı sıra gün içinde başka araçların da park edilmesi trafiği kilitliyor. Duyarsız vatandaşlarca, çift şeritte yapılan yol işgali nedeniyle trafik tek şeritt ilerliyor.

TEK ŞERİDE DÜŞÜYOR

Tunalı Hilmi Caddesi’ne bağlantılı paralel bir yol olan Tunus Caddesi de yol işgalinden nasibini alıyor. Tek yönlü olarak trafiğe açık olan 5 şeritli Tunus Caddesi’nin büyük bölümü otoparka dönmüş durumda. Yolun her iki tarafına yatay şekilde araç park ediliyor. Park halindeki araçların yanına, gün içinde başka araçların da park edilmesi halinde araç trafiği tek şeride düşüyor. 5 şeritli yol, rastgele yapılan araç parkları yüzünden bazı noktalarda tek şeride düştüğü için Tunus Caddesi’nde, trafik gün boyu sıkışıyor.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Bölgedeki trafik yoğunluğunun sebebinin, araç parklarından kaynaklandığını belirten vatandaşlar ise trafik ekiplerinin denetimlerini artmasını istiyor. Hatalı parka verilecek ceza ile sorunun çözülebileceğini dikkat çeken vatandaşlar, “Mekânlara gelen müşterilerin arabaları yol kenarına rastgele çekiliyor, işi olan arabayı park edip gidiyor. Diğer insanlar düşünülmeden bu şekilde gün boyu araç park ediliyor. Yolun bir bölümü otoparka dönüyor ve trafik sıkışıyor. Bunun önüne geçmek için polis denetimleri artırılmalı, cezai işlemler yapılmalı” ifadelerini kulandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yol boyu otopark hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yol boyu otopark haberi güncellenecektir.

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