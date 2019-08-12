Yine yasak dinlemediler

Ankara’da, Kurban Bayramı öncesi yapılan bütün uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaların dışındaki açık alanlarda kesti. Kesim sırası beklemek istemeyen birçok vatandaş bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehrin farklı noktalarında kurbanlarını kesmeye başladı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yol kenarlarında ve boş arazilerde yapılan kesimler, objektiflere yansıdı. Sağlıklarını hiçe sayan vatandaşlar sokak ortasında, evlerinin bahçesinde ve boş arazilerde kesim yaptı.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Acemi kasaplar bu yılda kurban keserken elini, kolunu, bacağını keserek yaralandı. Yaralanan kasaplar yapılan ilk müdahalenin ardından 1112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İLK GÜN YOĞUNLUĞU

Bayramın ilk gününde belediyelerin belirlediği kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşandı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar farklı ilçelerde belediyelerce oluşturulan yerlerde kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri keserken bazıları da kesim alanına gelen kasaba kestirmeyi tercih etti. Bazı kesim noktalarında kurban kesen vatandaşlara çay ve kavurma ikram edildi. AA







KURBAN FİYATLARI DÜŞTÜ

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen Ankaralılar da bayramın birinci günü kurban satış yerlerindeydi. Alıcılar, elde kalan kurbanlarını satmak isteyen satıcılarla sıkı bir pazarlığa girişti. Kurbanlıklar, bayram öncesine göre daha uygun fiyata alıcı buldu. AA







HÜRRİYET ANKARA UYARMIŞTI

Hürriyet Ankara ‘Cezası 287’ başlığıyla arife gününde verdiği haberde belediyelerin belirlediği kurban alanlarını paylaşarak sağlık için temiz ve uygun bir ortamda kurbanın kesilmesi gerektiğini gündeme getirmiş, bunun haricinde kesim yapanlara 287 TL ceza uygulanacağı bilgisini paylaşmıştı.