Yılmaz: Dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz

Yılmaz ve beraberindeki ATO heyeti geçtiğimiz günlerde Ankara'nın teknolojik geleceğini modellemek ve gerekli altyapı çalışmalarını projelendirmek için ABD'de temaslarda bulundu. Los Angeles ile San Francisco Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmeler ve Las Vegas ‘CES 2019’ fuarında yaptıkları incelemeler sonucunda, Ankara için teknoloji alanında yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Yılmaz, Ankara'da teknolojiyi, doğal kaynakların etkin kullanımı için seferber etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda ‘CleanTech’ ismiyle kurulan kuluçka merkezinde incelemelerde bulunduklarını aktardı. Yılmaz, ABD’de yaptıkları incelemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ SEFERBER EDECEĞİZ

“Ankara'ya uygun paydaşların öncülük edeceği CleanTech benzeri, tıbbi cihaz, akıllı tarım, yeşil enerji, raylı ulaşım, şehir içi ulaşım ve benzeri alanları odaklayan bir altyapının kurulması ve Ankara'nın fikri potansiyelini temsil eden genç girişimcilerin endüstri için seferber edilmesi için süreç başlatıldı.

Gezi kapsamında, teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ‘CES 2019’ fuarının Uluslararası Program ve Şove Direktörü John T. Kelley ve ekibiyle bir araya geldik. İş birliğinin geliştirilmesi için CES yetkililerini Ankara'ya davet ettik. Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'da yapılmakta olan uluslararası fuar alanına dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz. Bu amaçla dünyada fuarcılık alanında söz sahibi kişileri Ankara'ya getireceğiz. ‘CES 2020’ fuarına Ankara standı ile katılım sağlanması için ATO olarak çalışmalara başlayacağız.

ANKARA HOLYWOOD ÜNLÜLERİNİ AĞIRLAYACAK

Ankara’nın tarihi ve doğal dokusu ile turizm destinasyonu olarak dünyada hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için de çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Türk Konsolosluğu’nun desteği ile Ankara'da, ABD'li basın heyetini veya Los Angeles'ta yaşayan Hollywood ünlülerini ağırlayarak tanıtım yapmak istiyoruz. Ankara'nın çevresinde yer alan turizm destinasyonlarını kapsayan bir paket ile Ankara'dan direkt uçuşların tüm dünyaya lanse edileceği bir organizasyon gerçekleştirilmesi yerinde bir karar olacak.

ANKARA’DA ÜRETETİLECEK SİLİKON VADİSİ’NDE PAZARLANACAK

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile de bir görüşme gerçekleştiren heyet, Türkiye'nin geleneksel ürünlerinin ihracatının geliştirilmesine yönelik iş birliği kararı aldı. ‘StarCamp’ ve ‘Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'e de kuruluş aşamasında ev sahipliği yapan ‘SomaCentral’ı da ziyaret eden ATO heyeti, Silikon Vadisi'nde faaliyet göstermek isteyen Türk girişimcilere yönelik sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi aldı ve olası iş birliği seçeneklerini araştırdı. Heyetin görüşme ve incelemelerinde, Ankara'daki girişimciler için Silikon Vadisi'nde kurulabilecek ortak çalışma alanlarının işletilmesinde ‘SomaCentral’ ile iş birliği ve tecrübe aktarımı, Türkiye'de geliştirilen teknoloji projelerinin ‘StarCamp’ aracılığıyla Silikon Vadisi üzerinden ABD pazarına açılması fikirleri de değerlendirildi.

Görüşmelerde, üretimin Ankara'da, iş geliştirme ve satış operasyonlarının ise Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilmesiyle Türkiye'den ABD pazarına yapılması muhtemel yüksek teknoloji ihracatının, Türkiye'nin geleceğinde etkili olacağı konusunda hemfikir olundu. ‘Starcamp’ yetkilileri ATO heyetince, yerinde incelemeler yapma ve projelerle ilgili yol haritası oluşturma amacıyla Ankara'ya davet edildi.

TÜRK GİRİŞİMCİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Heyet, ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden birincilikle mezun olan ve yarı iletken teknolojilerinde önemli başarılara imza atarak 200'ün üzerinde patent alan ünlü Türk girişimci Dr. Cem Başçeri ile de bir araya geldi. ATO Heyeti, Başçeri ile yarı iletken teknolojilerinin Ankara'da hızla gelişmekte olan savunma sanayi alanında nasıl kullanılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.