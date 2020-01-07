Yılın ilk kar sınavı

*BEYTEPE’DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

*BAĞLICA’DA EGO SEFERLERİ AKSADI

*İNCEK’TE ARABALAR ARA SOKAKLARA GİREMEDİ

Ankara’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Özellikle şehrin yüksek semtleri İncek, Dikmen, Oran, Keçiören’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bağlıca’da ise EGO otobüsleri saat 09.00 ile 10.30 arasındaki seferlerini yerine getiremedi. Haftanın ilk gününde işe ve okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar, bazı bölgelerde yoğun trafiğe takıldı. Kış lastiği kullanmayan araçlar yolda kalırken, çeşitli noktalarda kazalar yaşandı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için şehir genelinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Hava koşulları nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’ndeki bütün fakülte ve yüksekokullarda eğitime dün bir gün ara verildi.

1.5 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Beytepe’de buz tutan yolda yaşanan kazalar nedeniyle trafik kilit duruma geldi. Beytepe Köyü yolunda sabah saatlerinde 1.5 kilometreye yakın trafik kuyruğu oluştu. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle sürücüler gidecekleri yere geç kaldı. Bir çok sürücü yol kenarına araçlarını park ederek, trafiğin açılmasını bekledi.

SÜRÜCÜ ADAYLARINA KAR SÜRPRİZİ

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerin başında ise İncek geldi. İncek’te Bağlar Caddesi’nde buz tutan yolda sürücüler büyük zorluk yaşadı. Özellikle karla kaplı ara sokaklar ve dik yokuşlarda arabalar ilerleyemedi. Sürücü adayları çalışma ve sınav güzergahları olan İncek Bulvarı’nı kullanamadı.

EGO’NUN RİNG SEFERLERİ AKSADI

Bağlıca Mermeroğlu Caddesi sabahın erken saatlerinde etkili olan yağışla birlikte karlar altında kalarak buz tuttu. Bölgeden Çayyolu Metrosu’na ulaşım sağlayan 597 No’lu EGO otobüsü sabah 09.00 ile 10.30 arasında seferlerini gerçekleştiremedi. Kaygan yolu kullanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

CİP YÜRÜYÜŞ PARKURUNA GİRDİ

Doğukent Bulvarı’nda ise kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir cip otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan cip, yolun kenarındaki parkın yürüyüş parkuruna çıkarak durabildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücüyü, ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Kaygan yolda ilerleyemeyen bir çok sürücü araçlarını iterek hareket ettirmeye çalıştı.

KAYAN MİNİBÜSTEN ATLADI

Ulus-Yenimahalle güzergahında yolcu taşıyan bir dolmuş, dik yokuşu çıkmaya çalışrken kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu ise hareket halindeki minibüsten aşağı atladı. Olay anını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

ANKARALILAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ankaralılar şehrin farklı ilçelerinde yaşadıkları olumsuzlukları sosyal medya hesaplarından çektikleri fotoğraflarla paylaşarak ‘#Ankara’ hashtag’inin Twitter’da trend topic (hakkında en çok konuşulan konu) olmasını sağladı. Beytepe’de uzayan trafik kuyruğuna dikkat çeken Ertan Karaaslan isimli bir kullanıcı Twitter hesabından, ‘Bilkent Beytepe yolu kilit. Çok sayıda kaza var’ sözleriyle paylaştı. Damla Batur isimli bir başka kullanıcı ise ‘İşte bu ayazı çeken bilir.. Yollar kapandı bile’ yazarak Keçiören’de karla kapalı yolları paylaştı.

BELEDİYELER KARLA MÜCADELE SINAVI VERDİ

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ilçe belediyeleri de yolların kapanmaması için karla mücadele mesaisi yaptı.

Belediyeler kar küreme araçlarıyla yolları açarken, ekipler de kaldırım ve merdivenlerde kar küredi. 24 saat mesai yapan belediyeler, yollardaki küremenin yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yaptı. ABB, kar küreme tuzlama aracı, el ekibi, greyder kar küreme ve JSB Hidromek olmak üzere merkezde 186 araç, ilçelerde ise 91 araç olmak üzere toplam 277 karla mücadele aracının görev yaptığını duyurdu. Çankaya Belediyesi, 123 mahallede 620 personel ve 51 araçlık filoyla karla mücadele çalışması yaparken, buzlanmaya karşı alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5 bin 800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanılacağını açıkladı. Solüsyon püskürtme makinalı 40 kişilik ekibin de merdivenli yolları temizlediği kaydedildi.

Yenimahalle Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise 150 kişilik ekibin ilçenin 50 farklı noktasında mesai yaptığı, 14 büyük 2 küçük kar küreme aracı, 7 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 5 greyderin, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla vardiyalı olarak gece gündüz çalışacağı belirtildi.

Etimesgut Belediyesi de vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 600 personel, 20 kar küreme ve tuzlama aracı, 180 araçlık filo ile karla mücadele çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada kar yağışının durumuna göre 2 bin ton tuz, 100 ton solüsyon kullanılmasının planlandığı ifade edildi. Mamak Belediyesi de bin personel ve 100 araçla ilçede karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Eymir Gölü’nün bazı bölümleri donarken, kar yağışını fırsat bilen bazı Ankaralılar yürüyüş yaptı. Ankara’nın simgelerinden olan Atakule de kar altında kaldı.