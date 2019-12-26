Yıldız Savaşları’ndan Kuğulupark’a

Star Wars üçlemesinin son filmi ‘Skywalker’ın Yükselişi’nin 20 Aralık’ta vizyona girmesinin ardından, filmin fanatiği Alp İlkkurşun, klon birliklerinden Stormtrooper karakterinin üniformasıyla Ankara sokaklarında göründü. İlkkurşun, film için kostüm üreten şirkete beden ölçülerini göndererek özel olarak yaptırdığı üniformasıyla Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi’nde dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. İlkkurşun’un kostümüne çocuklar robot benzetmesi yaparken, bazı vatandaşlar ise komik bulup gülerek karşıladı. Kimisi “Severek izleriz ama arkadaşı yeni gördük”, “Hepimiz uzaylıyız”, “Yabancı galiba arkadaş” derken, bazıları “Ne ki bu, hiç güzel bulmadım. Bu ne hâl böyle” tepkisini gösterdi. Fotoğraf çektirmek isteyenler İlkkurşun’un etrafını sararken, Ankaralı Stormtrooper, güvercin besleyip, piyango bileti satın aldı.

600’E YAKIN FİGÜR TOPLADI

Dünyadaki sayısız ‘Star Wars’ koleksiyonerlerinden biri olan İlkkurşun, 12 senedir dünyanın her tarafından 600’e ‘Star Wars’ figürü topladığının altını çizerek İlkkurşun, “45 yaşındayım bana da biraz tuhaf geliyor ama ileride oğlum Uzay’a bırakacağım bir miras olsun istiyorum. Bundan sonra da bu koleksiyonumu daha da büyütüp, Star Wars sevenlerin beğenesine sunmak üzere sergilemek istiyorum. İsteyen olursa uygun bir mekânda sergilenmesini isterim” dedi.

İki yıl önce de Kızılay’da kostümüyle gezip, metroya binen İlkkurşun, Güvenpark’ta vatandaşlarlın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

HAYALİM VODAFONE PARK’TA ÜÇLÜ

İlkkurşun en büyük hayalinin Stormtrooper ile Vodafone Park’ta Darth Vader kıyafetli biriyle Beşiktaş taraftarına üçlü çektirmek olduğunu söyledi.