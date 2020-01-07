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Ankara Haberleri: Yılda 17 paket sigaraya eş değer

ANKARA HABERLERİ

Yılda 17 paket sigaraya eş değer

Gül KABA-Ömer HASAR-Özgür KUMANOVALI/DHA
07.01.2020 - 09:06 |Son Güncelleme :

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros´un, nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, Ankara’nın havasını solumak yılda 17 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam İstanbul’da 16, İzmir´de 23, Bursa´da ise 38 paket olarak belirlendi.

Gül KABA-Ömer HASAR-Özgür KUMANOVALI/DHA

Şehirleşmenin hava kirliliğini artırdığını belirten Toros, “Nüfus ve trafik yoğunluğuyla birlikte hava kirliliği de artıyor. Araçlar genelde fosil yakıt kullanıyor. Doğal gaz dışında evlerimizde kullanılan diğer yakıtların da dahil olmasıyla atmosferi kirletiyoruz" dedi. Dünya genelinde şehirler meteorolojik şartlara göre planlanmadığı için hava kirliliğinin giderek arttığını belirten Toros, şunları söyledi: “Hava akımı olmadığı zaman kirlilik artıyor. Sanayi tesislerinden çıkan duman rüzgarla birlikte şehir merkezine doğru gidiyorsa iyi bir planlama yapılmamış demektir. Evler, cadde ve sokaklar hakim rüzgar yönüne paralel olarak yapılmalı. Buna dikkat edilmezse şehirlerde hava akımı olmayacağı için kirlilik miktarı artar.”

Yılda 17 paket sigaraya eş değer

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