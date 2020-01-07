Yılda 17 paket sigaraya eş değer

Şehirleşmenin hava kirliliğini artırdığını belirten Toros, “Nüfus ve trafik yoğunluğuyla birlikte hava kirliliği de artıyor. Araçlar genelde fosil yakıt kullanıyor. Doğal gaz dışında evlerimizde kullanılan diğer yakıtların da dahil olmasıyla atmosferi kirletiyoruz" dedi. Dünya genelinde şehirler meteorolojik şartlara göre planlanmadığı için hava kirliliğinin giderek arttığını belirten Toros, şunları söyledi: “Hava akımı olmadığı zaman kirlilik artıyor. Sanayi tesislerinden çıkan duman rüzgarla birlikte şehir merkezine doğru gidiyorsa iyi bir planlama yapılmamış demektir. Evler, cadde ve sokaklar hakim rüzgar yönüne paralel olarak yapılmalı. Buna dikkat edilmezse şehirlerde hava akımı olmayacağı için kirlilik miktarı artar.”







