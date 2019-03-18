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Ankara Haberleri: ‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’

ANKARA HABERLERİ

‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’

Murat YILMAZ
18.03.2019 - 09:00Son Güncelleme :

“Sahte senet suçlamaları” konusunda rakibi Mansur Yavaş’a 8 soru sorduğunu hatırlatan Cumhur İttifakı’nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, “8 soruya yiğitçe çık cevap ver kardeşim” dedi.

Murat YILMAZ

Etimesgut’ta seçim bürosu açılışına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, cuma günü düzenlediği basın toplantısında “Sahte senet suçlamaları” konusunda rakibi Mansur Yavaş’a 8 soru sorduğunu, ancak cevap alamadığını söyledi. Özhaseki, “İnsanların önüne çıkıyorsanız geçmişinizde leke olmayacak. Dürüst, namuslu olacaksınız. Kapatarak, örterek ‘Ben mağdurum abi’ diyerek ağlak ağlak insanların önüne çıkamazsınız. Çıkarsanız açığınızı bulurlar, söylerler rezil olursunuz. Şimdi bu sorduğumuz 8 soruya yiğitçe çık cevap ver kardeşim. Yine bir bülten yayınlanmış, yine cevap yok. İnsan içine de çıkamıyor, Allah sonumuzu hayır etsin” diye konuştu. Çerkez ve Kafkas Dernekleri tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen programa da katılan Özhaseki Yavaş’ın, “Hayatlarında görmedikleri yenilgiyi Ankara’da tadacaklar” sözleriyle ilgili de şunları söyledi:

ANKARA HALKI BU NUMARALARI YEMİYOR

“Bizim arkadaşın gittiği partinin bir geleneği var. Bu rakibimiz de oraya gitti, çok çabuk uyum gösterdi. Son seçimde, referandumda hiç değişmez taktik şu; ’biz acayip öndeyiz, götürüyoruz, karşı taraf mahvoldu’ aynen bu sözler. Seçim günü oluyor, sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Yine değişmeyen bir yalan daha başlıyor. ’Oylara sahip çıkamadık, biz sahip çıksaydık bir şey olmazdı, oyları çaldırdık.’ Allah aşkına yapmayın ya. Bu kadar yalan, garip bir algı operasyonu yapılır mı? Her bir sandıkta 150-200 oy var. Başında 15-20 kişi bekliyor. Ellerinde cep telefonları, kameralar çekiyor, görevliler var, tek tek sayılıyor, memur arkadaşlar yazıyorlar. Bir tek Allah’ın kulu yanlış yaparsa memurluğu mahvolur. Fakat ne yazık ki insanları saf zannediyorlar. Bunun çok net algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı, bu numaraları da yemiyor. Herkes bunu bilsin.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’ haberi güncellenecektir.

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