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Ankara Haberleri: YHT enkazı kaldırıldı

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YHT enkazı kaldırıldı

AA
15.12.2018 - 15:53Son Güncelleme :

Ankara perşembe günü Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

AA

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz istasyonunda oluşan enkaz, ağır tonajlı vinçlerle demiryolu hattının yanındaki boş alana taşındı. Alanın temizlenmesinin ardından kazada hasar gördüğü tespit edilen rayların 100 metrelik kısmı ile enerji iletim hattının onarımına başlandı. Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandıktan sonra, trenlerin normal güzergâhlarında hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden YHT enkazı kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça YHT enkazı kaldırıldı haberi güncellenecektir.

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