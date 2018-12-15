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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden YHT enkazı kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça YHT enkazı kaldırıldı haberi güncellenecektir.