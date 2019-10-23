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Ankara Haberleri: Yeşilden direkt sarıya

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Yeşilden direkt sarıya

Hürriyet Haber
23.10.2019 - 09:22 |Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı kararıyla Ankara’da yeşil flaş uygulaması kaldırıldı.

Hürriyet Haber

Sinyalizasyon sistemini revize eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında yeşil flaş uygulamasına son verdi. Başkent genelinde büyük bir kısmı değiştirilen sinyalizasyon sistemi ile bundan sonra aralıklı olarak yanıp sönen yeşil ışık olmayacak. Yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından da kırmızı ışığa dönecek. Türkiye’nin de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu (Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi) gereği yeşil flaş uygulamasının trafik kazalarına neden olduğu tespit edildi. Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında; “Arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri” gösterildi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeşilden direkt sarıya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2019 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeşilden direkt sarıya haberi güncellenecektir.

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