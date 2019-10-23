Yeşilden direkt sarıya

Sinyalizasyon sistemini revize eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında yeşil flaş uygulamasına son verdi. Başkent genelinde büyük bir kısmı değiştirilen sinyalizasyon sistemi ile bundan sonra aralıklı olarak yanıp sönen yeşil ışık olmayacak. Yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından da kırmızı ışığa dönecek. Türkiye’nin de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu (Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi) gereği yeşil flaş uygulamasının trafik kazalarına neden olduğu tespit edildi. Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında; “Arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri” gösterildi.