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Ankara Haberleri: ‘Yeşil cennet’te bayram pikniği

ANKARA HABERLERİ

‘Yeşil cennet’te bayram pikniği

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 14:08Son Güncelleme :

Kurban Bayramı’nda mangal yakmak isteyen Ankaralı piknikçilerin gözdesi Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı oldu. Bayram tatili boyunca dolup taşan alanda, binlerce Başkentli temiz havanın keyfini çıkardı.

Hürriyet Haber

146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, mangallarını yakan vatandaşların çocukları da alanda bulunan sosyal faaliyetlerle doyasıya eğlendi. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanının bulunduğu Yakacık’taki 3 plaj voleybolu sahası, basketbol ve iki çim futbol sahası gençlere, 4 adet çocuk oyun alanı ise minik konuklara eğlence imkanı sundu. Ayrıca Yakacık Mesire Alanı bin 500 ağacı, 5 bin adet çalı bitkisi ve 4 bin fidanı ile de Ankaralılara huzurun kapısını araladı.

ORMAN HAVASI

Vatandaşları Ankara’nın yeşil cenneti olan Yakacık’a davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık, hafta sonları olduğu gibi bayramlarda da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mesire alanımız sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın yeşil cenneti. Piknikçilere ve mangalcılara Ankara’nın göbeğinde orman havası yaşatıyor. Yakacık, özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara’ya kazandırdığımız için çok mutluyum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yeşil cennet’te bayram pikniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yeşil cennet’te bayram pikniği haberi güncellenecektir.

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