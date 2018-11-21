Yeşil alanda şebeke musluğu kısılacak

Ankara Üniversitesi ile koordineli çalışma yürüten ASKİ, şebeke suyunun sulamada kullanımını azaltacak bazı tedbirler alacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Başkent’te yeşil alan sulamasında şebeke suyu kullanımını azaltmak için harekete geçti. Yaz aylarında şehir şebekesine içme ve kullanma suyu ihtiyacı olarak verilen günlük ortalama 1 milyon 500 bin metreküplük su miktarının yaklaşık yüzde 20’sinin (300 bin metreküp) şehir içi peyzaj alanları ve bahçelerin sulanmasında kullanıldığı tespit edildi. Ankara’daki yıllık 100 bin kişilik nüfus artışıyla birlikte içilebilir sağlıklı su ihtiyacının da artış göstermesi üzerine ASKİ yeşil alanların sulanması ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

BÜYÜK PARKLAR MERCEK ALTINDA

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Göksu, Mogan, Harikalar Diyarı gibi büyük parklar ile ilçe belediyelerine ait parklar ve diğer yeşil alanları mercek altına alan ASKİ ilk araştırmaya da büyük parklardan başladı. ASKİ bu kapsamdaki çalışmaları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile koordineli olarak yürütüyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2020 yılında uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

İKLİM ŞARTLARINA UYGUN BİTKİ

Peyzaj alanlarının ve bahçelerin sulanması için kullanılan şehir şebeke suyunda gerekli tasarrufun sağlanabilmesi için ASKİ şu çalışmaları yapacak: Ankara’daki peyzaj amaçlı sulama alanlarının su ihtiyaçları tespit edilecek. Sulama suyu kullanımını azaltıcı tedbirler alınacak. İklim şartlarına uygun bitki deseninin seçilmesi ve bu bitkilerin optimum dikim aralığıyla uygulanması sağlanacak.

HORTUM YERİNE DAMLA SULAMA

Peyzaj alanlarında hortum yerine damla sulama veya spreyleme ile sulama gibi en uygun teknik belirlenecek. Kullanılmış suların yeniden kazanılarak sulama suyu olarak kullanılmasına yönelik çalışma gerçekleştirilecek. Hobi bahçelerinde bulunan su kaynakları ve sulama tekniklerine bakılacak. Çalışma kapsamında bu konular detaylı bir şekilde araştırılarak mümkün olan en yüksek seviyede su tasarrufunun yapılması amaçlanıyor.