Yerel seçim maratonu Etimesgut’ta başladı

15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 tesisin temel atma ve toplu açılış törenine katılan Bahçeli, Etimesgut adayını mevcut başkan Enver Demirel olarak açıkladı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerinin ilan edilen ilk adayı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dünden bugüne başardınız, bugünden geleceğe de başaracağınıza inanıyor, size güveniyor, Etimesgut Belediyesi’ni tekrar almanızı ümit ve temenni ediyor, bu vesileyle sizleri görevlendiriyorum” dedi. Bahçeli, Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 tesisin açılış ve temel atma törenine katıldı. MHP lideri Bahçeli, 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Demirel’i, 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday göstereceklerini açıkladı. Türk Beyleri Kent Meydanı’nda düzenlenen törene, MHP lideri Bahçeli’nin yanı sıra MHP genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Celal Adan, Fatih Çetinkaya, MHP Ankara milletvekilleri Erkan Haberal, Yaşar Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve çok sayıda partili ile on binlerce Başkentli katıldı.

DEMİREL’E GÜVENİYORUM

“Etimesgut Belediyesi, partimizin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, yani üretken belediyecilik vizyonumuz kapsamında lazım gelen ne varsa şevkle yapıyor” diyen Bahçeli, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i 31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut’tan tekrar aday göstereceklerini söyledi. Bahçeli, Demirel’in başarılı hizmetlerine vurgu yaparak adaylığını şu sözlerle açıkladı: “Etimesgut Belediyesi’ni sizlerden tekrar istiyorum. Etimesgut’ta üç hilalin nazlı nazlı dalgalanışı sürsün niyazındayım. Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel’e diyorum ki; bugüne kadar başarılı oldunuz, tebrik ederim. Başarı durağan değildir, durgunluk ve kesinti kabul etmeyecektir. Başarı bir süreçtir devamı gelecek, arkası kesilmeyecektir. Dünden bugüne başardınız, bugünden geleceğe de başaracağınıza inanıyor, size güveniyor, Etimesgut Belediyesi’ni tekrar almanızı ümit ve temenni ediyor, bu vesileyle sizleri görevlendiriyorum”.

KIT İMKÂNLARLA ÇALIŞIYOR

6 TESİS AÇILDI 35 TEMEL ATILDI

Bahçeli’nin konuşmasından önce Başkan Demirel, belediye tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan 35 tesis ile temeli atılan 6 tesis hakkında sunum yaptı. Demirel, Etimesgut’ta yaşam kalitesinin artırmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından tesislerin açılışı ve temeli Bahçeli tarafından gerçekleştirildi. Bahçeli, belediyece yapılan müftülük binası ve ilçe emniyet müdürlüğü binalarının anahtarlarını da kurum müdürlerine verdi.