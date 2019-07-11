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Ankara Haberleri: Yenimahalle’ye kent orkestrası

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Yenimahalle’ye kent orkestrası

Hürriyet Haber
11.07.2019 - 13:26Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurs merkezlerinde eğitim veren öğretmenler, Yenimahalle Kent Orkestrası’nı kuruyor.

Hürriyet Haber

Türk sanat müziği, Türk halk müziği, türküler, hareketli şarkılar ve birçok müzik dalında seslendirdikleri eserlerle, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını silen belediye sanatçıları ve müzisyenleri Yenimahalle Kent Orkestrası ismiyle ilçe sakinlerinin karşısına çıkacak. Orkestranın ilk konseri 10 Kasım’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Orkestra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenimahalle’ye kent orkestrası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenimahalle’ye kent orkestrası haberi güncellenecektir.

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