Yenimahalle’ye kent orkestrası

Türk sanat müziği, Türk halk müziği, türküler, hareketli şarkılar ve birçok müzik dalında seslendirdikleri eserlerle, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını silen belediye sanatçıları ve müzisyenleri Yenimahalle Kent Orkestrası ismiyle ilçe sakinlerinin karşısına çıkacak. Orkestranın ilk konseri 10 Kasım’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Orkestra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirecek.
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