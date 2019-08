Kentte çok sayıda aktif fay var

Öte yandan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ankara'da son günlerde yaşanan depremlerle ilgili, “Ankara'nın hem merkezinde hem kent çevresinde çok sayıda aktif fay var” dedi. Ankara'da peş peşe yaşanan depremlerin aynı fay hattı üzerinde oluşmadığını belirten Pampal, şunları söyledi:

‘DEPREM OLMAZ’ İNANCI YANLIŞ

“Ankara'da deprem olmaz inancı var ancak kentin hem merkezinde hem çevresinde ve ilçelerinde çok sayıda aktif fay var. Bunlar 7'den büyük yıkıcı deprem oluşturacak faylar değil. Ama asıl Ankara'da deprem tehlikesi oluşturabilecek faylar Ankara'ya 80-100 kilometre uzaklıkta olan Bolu Gerede civarından geçen Kuzey Anadolu Fayı, Haymana'ya kadar uzanan Tuzgölü Fayı, Eskişehir fay sahasını oluşturan faylar ve 1938'de 6.8 büyüklüğünde deprem oluşturmuş olan Keskin Fayı. Bu faylar yıkıcı depremler oluşturur ve Ankara'yı etkiler.

15-20 KATLI GECEKONDULAR

Ankara’da deprem olmaz inancıyla çok kötü inşa edilmiş yapılar var. Tehlikenin yüksek olduğuna inanmadığımız için riskleri göz ardı etmişiz, deprem yönetmeliklerine uygun yapı stoku oluşturmamışız. Kentin önemli bir kısmı depreme dayanıklı değil. Ankara’nın deprem tehlikesi çok yüksek. Demetevler 15-20 katlı gecekondulardan oluşur. Yapıları hızla gözden geçirip depreme dayanıklı hale getirmek durumundayız. Ankara'nın yarısının zemini kötü. Bu, depremin şiddetini iki katına kadar artırır demek.”

YENİMAHALLE’DEKİ DEPREM KORKUTTU

Ankara´nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerini terk etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan verilere göre; önceki gece saat 21.42´de merkez üssü Yenimahalle olan, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmazken, panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerini terk etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, depreme ilişkin Twitter´dan açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Merkez üssü Yenimahalle ilçemizde saat 21.42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" denildi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi´ndeki vatandaşlar da deprem sırasında panik içinde evlerini terk etti. O anları anlatan Kenan Say, "Deprem anından 5 dakika önce dışarıda oturuyordum. Köpekler bir anda ulumaya başladı. Hemen ardından deprem oldu" dedi. Fatih POYRAZ-İrfan ÖZŞEKER/DHA