Yenimahalle’de hatırlık festival

20 Temmuz Cumartesi günü 16.00-22.00 saatleri arasında Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek olan festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek. Öte yandan festivalde; Ressam Işık Çuhacıoğlu’nun kahve falından tablo yapımı gösterisinden, workshoplara, barista show ve hediye çekilişlerine kadar birçok aktivite yapılacak. Kahve tutkunlarını bir araya getirecek ve yaklaşık 6 saat sürecek festival, açık hava konseriyle son bulacak.



KAHVELER BİZDEN

Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek etkinlik öncesi festivale katılacak firmaları makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımızın yaz akşamlarında evlerine kapanmalarını istemiyorum. Yenimahalleli hemşerilerimin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istiyorum. Kahveler bizden. Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz” dedi.







