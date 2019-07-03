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Ankara Haberleri: Yenimahalle’de hatırlık festival

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Yenimahalle’de hatırlık festival

Hürriyet Haber
03.07.2019 - 13:44Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, Kahve Festivali düzenliyor.

Hürriyet Haber

20 Temmuz Cumartesi günü 16.00-22.00 saatleri arasında Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek olan festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek. Öte yandan festivalde; Ressam Işık Çuhacıoğlu’nun kahve falından tablo yapımı gösterisinden, workshoplara, barista show ve hediye çekilişlerine kadar birçok aktivite yapılacak. Kahve tutkunlarını bir araya getirecek ve yaklaşık 6 saat sürecek festival, açık hava konseriyle son bulacak.

KAHVELER BİZDEN

Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek etkinlik öncesi festivale katılacak firmaları makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımızın yaz akşamlarında evlerine kapanmalarını istemiyorum. Yenimahalleli hemşerilerimin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istiyorum. Kahveler bizden. Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz” dedi.

Yenimahalle’de hatırlık festival

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenimahalle’de hatırlık festival hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenimahalle’de hatırlık festival haberi güncellenecektir.

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