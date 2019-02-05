Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki: Yenimahalle’nin yenilenmeye ihtiyacı var

“Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle adayı olmanın sorumluluğu büyük. Bu ittifak Türkiye’nin bekası için, geleceği için çok önemli” diyen Veysel Tiryaki, “Adaylığım açıklandığı andan itibaren toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya, gönüllere değmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaflarımızın, odalarımızın, tüm kurumlarımızın görüş ve taleplerini dinliyoruz. Yenimahalle’nin ihtiyacı olan her şeyi tespit ediyoruz. Gönülden gönüle köprü kuruyoruz. Yenimahalleli kardeşlerim en iyi hizmeti hak ediyor. Belediyecilik tecrübemizi, dinamizmimizi, hiç tükenmeyen heyecanımızı, vizyonumuzu ve farkımızı seçimden sonra yapacağımız işlerle görecekler” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMDEN SONRA DA SÜRECEK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere genel merkez ve il teşkilatının desteğini çok yakından hissettiğini ifade eden Veysel Tiryaki, Yenimahalle teşkilatına ise ayrı bir parantez açtı. AK Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı’nın, kadın kollarının, gençlik kollarının seçim kampanyasındaki çalışmalarına dikkat çeken Veysel Tiryaki, “İlçe teşkilatımızdaki bu heyecan ve inanmışlık ve birlikte oluşturduğumuz sinerji bizi başarıya götürecek. Adaylığımız açıklandığı günden beri birbirimize kenetlendik. Cumhur ittifakı seçimlerden sonra da devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

BELEDİYELERİ EHİL İNSANLAR YÖNETMELİ

Veysel Tiryaki, liyakata çok önem verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kent yönetimleri ehil ve gönüllere dokunmayı bilen ellere emanet edilirse başarı gelir. Tevazu, samimiyet ve gayretle yürümek, şehri imar ederken, gönülleri de imar etmek, kalplerde iz bırakmak bizim belediyecilik felsefemiz oldu. İnsan odaklı belediyecilik, ruhu olan şehirler, bizim işimiz.

SADECE İYİ İNSAN OLMAK BELEDİYE YÖNETMEYE YETMEZ

MERKEZİMİZDE İNSAN OLACAK

Yenimahalle’ye yönelik Türkiye’de ses getirecek büyük projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Tiryaki, “Biz 15 yıl boyunca insanlara hayal satmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyin sözünü vermedik. Altındağ’da gerçekleştirdiklerimiz, uyguladığımız projeler, bunun örneği aslında. Farklı kültürlerin ve inançların birleştiği Yenimahalle son yıllarda, hızla büyümüş, tüm güzellikleri ile birlikte bazı sıkıntılarını da çoğaltmıştır. Artık ilçeye yeni bir bakış açısıyla bakmanın, yeni bir dönüşümün vakti gelmiştir. Yeni nesil belediyecilik anlayışına ihtiyaç var. Bunun en büyük delili 15 yıllık Altındağ Belediyesi yönetimidir. Herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit ve en iyi hizmeti sunacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için, Yenimahalle’yi Yenimahallelilerle birlikte daha güzel hale getirmek için tüm samimi niyetlerimizle yola çıktık. 15 yıldır her zaman odağımızda insan vardı, yine merkezimizde insan olacak. Yenimahalle’nin yenilenmeye ve yeni bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Yenimahalle’nin de kentler arasındaki yarışta çok daha önlerde olması lazım. Ben, el birliği ile bunu başarabileceğimize inanıyorum” dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA BİR İLÇE

“Yenimahalleli yeniden hayal kuracak, geleceği için heyecan duyacak ve Avrupa standartlarında bir ilçe haline gelecek” sözleriyle Yenimahalle’de büyük bir değişim ve dönüşüm için harekete geçtiklerini vurgulayan Tiryaki, şunlara dikkat çekti:

“15 yıllık tecrübemizi cebimize, hizmet sevdamızı gönlümüze koyarak büyük bir heyecanla Yenimahalle’ye geldik, Hayalleri olan, hedefleri olan bir Yenimahalle için biz hazırız. Ankara’da ve Türkiye’de ‘Şimdi Yenilenme Zamanı, Şimdi Yenimahalle Zamanı’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile de herkesin dikkatini çektik. Siyasete başladığımız ilk günkü aşkla, büyük bir heyecan ve disiplinle, Yenimahalle’deki tüm kesimlere ulaşıyoruz. Görüyoruz ki Yenimahalle’nin gerçekten bir yenilenmeye ihtiyacı var.

ESNAFIMIZA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ

Yenimahalle’de esnaflarımızla güzel bir diyalog kuracağız. Bunun temellerini şimdiden atmaya başladık zaten. Belediye olarak her zaman esnafımızın yanında olacağız, önlerini açacağız. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Esnaf kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dertlerini dinleyeceğiz, dertlerine derman olacak projeler geliştireceğiz. Sanayi ve ticaretin gelişmesi için üstümüze düşenden fazlasını hayata geçireceğiz. İstihdam sağlayacak projeler hazırlayacağız.”

YEDİ KATEGORİDE 200 PROJEYLE GELİYORUZ

Yenimahalle için çok özel bir çalışma yaptıklarını belirten Tiryaki şunları söyledi: “Belediyecilik konusunda işin ehliyiz. Yenimahalle için de dersimizi çalıştık ve 7 farklı kategoride 200’den fazla proje hazırladık. Bunlardan bazıları Türkiye’de ilk olacak projeler. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi Yenimahalle’ye sunacağız. Şubat ayı içinde tüm projelerimizi Yenimahallelilere anlatacağız. Şu anda ekibimizle Yenimahalle’de ev ev, esnaf esnaf geziyoruz. Şubat ayında da Yenimahalle sakinlerinin kapılarını tekrar çalacağız ve projelerimizi anlattığımız kitapçığımızı ileteceğiz. Çok ses getirecek, yerel yönetimlerde birikimimizi yansıttığımız çok özel projeler hazırladık.

YENİMAHALLE TOPLUM MERKEZİ

240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşam evi, kadın sığınma evi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı grupları da içerisinde barındıracak ‘Yenimahalle Toplum Merkezi’ ilk etapta hayata geçireceğimiz çalışmalardan sadece bir tanesi. Yapacağımızı vaat ettiğimiz her şey için en büyük referansımız Altındağ’dır. Biz orada imkansız gibi gözükenleri başardık. Borçsuz, kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen, bütçesinin yarısını halka yatırıma harcayan bir belediye oluşturduk.”

BELEDİYEDE ÇALIŞAN HİÇ KİMSE KAYGI DUYMASIN

Tiryaki, son dönemlerde belediyede çalışanlarında bilinçli olarak kaygı ve korku yaymaya çalışanlar olduğunun altını çizerek, Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına şöyle seslendi: “Biz Allah’tan korkarız. Kimsenin ekmeği ile oynamayız. Ekmek bizim için çok kutsal. Kimse işten çıkarılmayacak. Çalışan, üreten herkes bizim için çok değerli. Herkes gözümüzde eşittir. Yenimahalle’de dürüstlüğün, kalkınmanın, kardeşliğin, yeniliğin tarafı olacağız. Şahıslarla uğraşmak bize yakışmaz. Büyük projeler, büyük işler için geliyoruz. Bu ilçedeki büyük değişimi oluştururken belediye ekibi ile el ele, gönül gönüle çalışacağız. Kimsenin korkmasına, kaygı duymasına gerek yok. Farkındayız, adaylığımız açıklandığı günden bu yana birilerini çok rahatsız ettik. Onlar ki ortalığı karıştırmak için bazı asılsız iddialar yayıyor. Biz ekip çalışmasına inanan insanlarız. El birliği ile yeniliklerin öncüsü olacağız. Yenimahalle için heyecanımız da hayallerimiz de hedeflerimiz de çok büyük. Bu yeni hikayede her çalışanın rolü büyük olacak.

Şehrimizi geliştirirken belediyemizi de ekonomik olarak güçlendireceğiz. Güçlü belediye iyi hizmet demek. Mutlu çalışanlar, mutlu bir şehir demek.”